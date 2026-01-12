接受另一半聯絡前任、原諒過出軌 郭書瑤：「被男生訓練出來的」

郭書瑤錄影分享感情觀。（八大提供）

郭書瑤、姚淳耀日前合體上八大網路節目《娛樂百分百》暢聊感情觀，被問到是否能接受另一半和前任保持聯絡？郭書瑤毫不猶豫回答「OK」，更語出驚人表示：「是被男生訓練出來的。」

她認為，經歷過就能理解，「不會怎麼樣的人就是不會怎麼樣，真的會出事的人，再怎麼禁止也沒用。」雖然仍會吃醋、情緒不一定完全OK，但她願意溝通討論。她甚至坦言曾原諒過出軌，讓一旁的姚淳耀當場露出震驚表情。郭書瑤隨即補充，前提是對方願意重新建立信任，「我不是那種無下限的人，只是覺得人都會犯錯，可以給一次機會。」

談到情侶爭執的處理方式，姚淳耀表示自己會選擇先冷靜，因為就算表面和好，心裡仍會在意對方曾說過的話，因此讓彼此1、2天去沉澱心情。郭書瑤則是屬於當下就要說清楚的人，但若遇到對方冷暴力，她也會冷暴力回敬。

