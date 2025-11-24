接受國民黨用副市長換藍白合？陳智菡強調這縣市「戰到底」：本命區一定要守住

​國民黨與民眾黨於上周舉行藍白高峰會，討論2026地方大選藍白合議題，不過針對目前被外界點名的藍白合四縣市是否會全部都以民調決定藍白共推人選，民眾黨黨團主任陳智菡今（24）日在資深媒體人黃光芹節目《中午來開匯》接受專訪時表示，明年新竹市長選舉民眾黨基本上會推出自己的人選，新竹市這席民眾黨一定會守住。

儘管黃國昌已經於表態上周的鄭黃會表態將會根據民調決定2026新北市長人選，然而根據最新匯流新聞網公布的民調數字黃國昌在新北市皆大幅落後目前的潛在對手李四川、蘇巧慧，甚至是面對國民黨副市長劉和然，黃國昌也以29.8%不敵劉和然48.8%。

陳智菡認為，儘管在民調上新北市目前是由台北市副市長李四川領先，蘇巧慧緊追在後，黃國昌相對落後，但她提醒當時在2024總統大選時國民黨候選人在新北民調初期也是領先超過五成，後來才逐漸被柯文哲黃金交叉。民眾黨的態度就是「先禮後兵」，先開誠布公的把所有條件都講好，民眾黨有自己的選戰節奏，會先端出市政願景再交由民調決定，當然在時間上不要拖太久，希望在三月之前就可以有結果。

面對主持人黃光芹追問，若新北、新竹、宜蘭、嘉義四縣市都按照上周黃國昌拋出的比民調決定的方式，民眾黨可能在這個「藍白合」的框架中被刷掉、淪為替國民黨作嫁。陳智菡對此澄清，民眾黨仍然有執政的企圖，民眾黨如果認為在新北會贏，就不會輕易的放掉新北，國民黨可能想用副市長換藍白合，這個模式民眾黨不會接受。

陳智菡指出，黃國昌日前已經表態若新北民調輸了，就會全力支持國民黨人選，但新竹市不管國民黨有沒有提名，作為民眾黨的本命區，民眾黨基本上會推出自己的人選，一定會守住，而在人選上仍然要等待新竹市長高虹安的二審宣判再做評估。宜蘭的部分則要看前立委陳琬惠的態度，不過民眾黨絕對會先做好自己的準備。

