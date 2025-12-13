接受大馬提議！ 柬總證實晚間１１點起泰柬停火

美國總統川普，才與泰柬雙方領導人通話，還聲稱兩國已經同意停火，結果才過幾個小時，泰國軍隊再度發動空襲，泰國總理阿努廷表示，對柬埔寨的軍事行動，還是會繼續，直接打臉川普的說法。專家表示，川普的介入調停，似乎都只是在尋求短期解方。不過柬埔寨總理洪馬內發出最新聲明，宣布泰柬雙方接受馬來西亞首相安華提出的停火提議，將於台灣時間晚間11點開始全面停火。

美國總統川普遭泰國打臉。（圖／達志影像美聯社）

美國總統川普對外宣稱已成功斡旋泰國與柬埔寨之間的衝突，他表示：「我認為我們在泰國和柬埔寨之間的斡旋做得非常好，我們讓他們停下來了。」川普更進一步聲稱已與泰國和柬埔寨領導人通過話，並稱雙方都已同意停火。

廣告 廣告

然而，這一說法很快就遭到了否認。CNN主播Richard Quest報導，泰國總理向記者們表明，目前尚未達成新的停火協議，戰鬥仍在持續中。泰國總理阿努廷更直接在社群媒體發文強調，這絕對不是一場路邊事故，泰國會持續採取軍事行動，直到確定國土與人民不再遭受任何危害和威脅。阿努廷還表示，今天早上的軍事行動已充分表明泰國的立場。

對於衝突責任，阿努廷明確表示是柬埔寨先違反了聯合聲明，他認為違反協議的一方應該負責，而不是反過來，這是一個普遍的標準，大家必須理解。而柬埔寨總理洪馬內則在社群平台上建議，美國和馬來西亞可以用衛星圖像或其他手段來核實到底是哪一方先開火。

京都大學泰籍教授帕溫分析，要解決泰柬之間的爭端非常困難，因為這是歷史遺留問題。他指出，泰柬的領土爭議一直都存在，但衝突一爆再爆，多半可能和泰國內政有關。帕溫表示：「我們可以說兩國衝突再次爆發，可能是泰國政府的一種策略，轉移國內問題的視線，包含泰國南部水患，還有泰國高層和泰柬邊境的詐騙集團被踢爆有關係。」各種國內問題浮上檯面，泰柬衝突成了最好的掩護。

對於美國介入調停的效果，帕溫認為，美國每次介入看起來都只是在尋求短期解決方案。專家分析，川普的介入似乎只為了暫時緩解問題，也反映出「川普式的和平」可說是一捏就碎。

更多 TVBS 報導

泰柬連日邊境衝突 川普：兩國同意停止交火

泰柬緊張！泰國F-16空襲邊境、柬埔寨BM-21火箭炮轟民宅

泰柬邊境交火！女兵挺「4個月孕肚」上前線 慘烈殉職

泰柬邊境衝突！川普通話後宣布停火 柬埔寨控泰國持續轟炸

