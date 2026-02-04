接受專訪稱看不懂國民黨到底想不想要贏 黃國昌：曾向鄭麗文表達關切

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前接受媒體專訪時表示，有時候還是看不懂國民黨，到底想不想要贏？他很擔心宜蘭、新竹縣及彰化會輸，本來就已經不好選，現在是想盡辦法確保不會贏嗎？黃國昌今（4）日受訪時被問及此事，黃國昌說，看到目前的一些狀況，的確是有一些擔心，那這些擔心，他也有當面跟國民黨主席鄭麗文表達他們的關切。希望相關的一些風波能夠早日的落幕，在野真的能夠提出最強的人選。

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌日前接受聯合報專訪，在專訪中，黃國昌談到在野黨在2026的最大目標，就是要打下高雄，但僅憑柯志恩力量要選贏，在高雄有很大難度，民眾黨希望再給予對方一股大的力量，整個戰略布局的最佳人選就是柯文哲，如果柯志恩能夠選贏，那就讓柯志恩選。另外，黃也在專訪中提到，有時候還是看不懂國民黨「到底想不想要贏？」他很擔心宜蘭、新竹縣及彰化會輸，本來就已經不好選，現在是想盡辦法確保不會贏嗎？

廣告 廣告

媒體今天詢問柯文哲，有沒有可能2026是柯文哲親自去參選高雄市長？另外黃國昌在專訪上提到，覺得看不懂國民黨到底想不想要贏？對2026決心，會覺得國民黨是不足的？

柯文哲首先回應，「你們要派我去選哪裡？高雄？我被點了幾個地方？你們不要一直派工作給我好不好？」

黃國昌則說，2026年的選舉相當的重要，當然對於民眾黨而言，百分之百尊重國民黨的黨內民主的程序。那不過他們也要說，就是說既然合作，當然最重要的，要實踐我們共同的政策價值的願景，那當然就是要贏，所以看到目前的一些狀況，的確是有一些擔心。那這些擔心，他也有當面跟鄭麗文表達關切。以彰化來講，彰化沒有道理不能夠守下來，因為它是六都以外人口最多的一個縣。他們希望相關的一些風波能夠早日的落幕，在野能夠提出最強的人選。



更多FTNN新聞網報導

揮毫「一馬平川」目標超越李四川？黃國昌：新年喜氣不要有太多政治聯想

鄉民監察院／王定宇酸陳見賢背景 謝寒冰酸王沒資格：你是兄弟的小弟欸

大局為先！鄭麗文烙重話 凡惡意破壞「藍白合」將祭黨紀處分

