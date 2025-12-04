接受專訪遭主持人犀利嗆「小黃鴨宣傳多年不煩嗎？」…賴瑞隆接招列出多年政績：選區很多政策主力都在他

民進黨高雄市長初選如火如荼，候選人之一的立委、中評委賴瑞隆今（4日）上電台節目《新聞放鞭炮》接受主持人周玉蔻犀利質問。談到在高雄歷年政績，周玉蔻即批評「就一隻小黃鴨一直宣傳那麼多年，你不煩嗎？」而賴瑞隆也立即澄清黃色小鴨只是其一，像當初不被外界看好的大林埔遷村，他一路追出來，還有如推動國道七號、捷運紅線南延、亞洲新灣區等，在其選區的很多政策，大多都是以他為主力成功推動，所以也不擔心這塊被質疑。

面對主持人周玉蔻犀利提問「比起其他候選人沒在地底氣」，賴瑞隆回應，高雄本來就是一個移民城市，他在高市府10年服務，任新聞局長時陪著市長陳菊全縣市跑，基本上對地方很熟悉，過去前市長謝長廷同樣是台北南下高雄，陳菊是宜蘭人，陳其邁也是基隆出生但很早就移居高雄。



賴瑞隆指出，高雄其實看待的是一個人是否長期深耕在當地，那他20幾年時間、人生最精華的時候全部在高雄，因此不會認為缺乏在地出生的身分是劣勢。



關於政績，賴瑞隆說，高雄市民都能看到不管是當立委時爭取6000多億等。周玉蔻聽後即質疑「你就一隻小黃鴨一直在自我宣傳，宣傳那麼多年你不煩嗎？」



對此，賴瑞隆則直接回應，其實不只有小黃鴨，包括大林埔遷村一事外界說不可能，他達成了，還有推動國道七號、捷運紅線南延、亞洲新灣區。他說，這也要感謝中央支持，不過在他選區推動的政策，很多的主力是在他，像大林埔遷村就是自己一路追出來的，捷運南延也擔綱主力。



賴瑞隆表示，不擔心政績被質疑，像前鎮漁港80億也真的是自己花很多力氣推出來的，當然也要有中央支持。他說，如果在市府服務有好表現、立委時期同樣表現不錯，通常適任市長的可能性就會比較高。

(圖片來源：新聞放鞭炮、賴瑞隆臉書)

