接受彰化縣類初選結果 邱建富：凝聚力量團結贏下勝利

前彰化市長邱建富表示，肯定黨中央回應與民調程序的公平透明，並呼籲黨內團結贏得彰化縣長。（圖／翻攝自邱建富臉書）

先前質疑民進黨彰化縣長類初選結果的前彰化市長邱建富昨（26）日表示，黨內團結是贏回彰化的共同目標，經過黨中央善意回應，相信民調程序公平透明，呼籲在互信基礎上凝聚力量，一起讓彰化向前。

民進黨選對會拍板，確定徵召立委陳素月投入2026年彰化縣長選舉，不過，曾表態爭取提名的前彰化市長邱建富對類初選結果提出質疑，要求複查。雖然邱建富曾表態「若黨中央一意孤行，那我就會走自己的路」，一度引發外界關注其是否脫黨參選，為彰化縣長選情增添變數。

廣告 廣告

邱建富表示，大家的出發點都是為了台灣更好、彰化更進步，團結贏回彰化是共同的目標。他指出，自己已12年未參選、7年未擔任公職，在幾乎沒有任何資源的情況下，民調仍與兩位立委同樣落在3%誤差範圍內，依民調準則等同平手，且對上國民黨立委皆呈現領先，認為這樣的結果是許多鄉親給予的鼓勵，值得被正視。

他也表示，黨中央已展現善意回應，經過秘書長徐國勇解說並全盤了解後，相信中央黨部民調中心在此次過程中秉持公平、公正、公開、透明的原則。他強調，始終相信團結不是口號，而是建立在互信互助的制度之上，唯有把基礎打穩，才能凝聚最大的力量，讓彰化真正向前，「我們一起，把彰化贏回來」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

醫界自爆3／羊膜粉救半月軟骨「常遭拒賠」 膠原蛋白玻尿酸敷料也是

醫界自爆2／實支實付險「拒賠」高價自費治療 PRP、PCP占大宗

泡麵切勿「只吃那一包」！ 醫示警：煮超過3分鐘害血糖狂飆