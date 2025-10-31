接受德國之聲專訪成激辯！鄭麗文：普丁「並不是獨裁者」

國民黨新任黨主席鄭麗文。（本報資料照片）

國民黨新任黨主席鄭麗文將於明日走馬上任，《德國之聲》今（31）日釋出鄭麗文的專訪。雙方對談火藥味十足，鄭麗文喊台灣不要成為第二個烏克蘭，甚至還和記者對於俄羅斯總統普丁是否為獨裁者進行激辯。鄭麗文直言普丁「並不是獨裁者」，這樣子的帽子扣上去太不合理，也不太不公平。讓德國之聲記者直呼「這個是開啟了一個新的國際理論」。

鄭麗文在專訪中表態「台灣絕對不可以是第二個烏克蘭」。面對記者質疑是否會變成第二個香港，鄭麗文則說，台灣絕對不可能會是第二個香港，但是台灣很有可能變成是第二個烏克蘭，總統賴清德跟民進黨的做法跟講法，很可能把台灣變成第二個烏克蘭。

鄭麗文也說，他認為俄烏戰爭根本不應該爆發。面對記者回應，「但是俄羅斯總統普丁的關係」，鄭麗文則稱，「這不只是普丁的關係！」

記者反問，歐洲人已經認清如果一個戰爭要爆發，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權。鄭麗文回說「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」。記者再說，「普丁不是獨裁者？這個是開啟了一個新的國際理論」。

鄭麗文聲稱，俄羅斯已經民主化很多年，全世界沒有一個完美的民主社會，即便美國的民主都有非常多的問題待改革，但普丁是一個透過民主選票產生的總統，就不能夠說他是個獨裁者，這樣子的一個帽子扣上去太不合理，也不太不公平，那烏克蘭總統澤倫斯基是不是？

對於記者問，所以俄烏戰爭的爆發不是普丁發起？鄭麗文說，「當然不是」，這是一個非常複雜國際局勢，當北約答應了俄羅斯不東擴，卻一而再、再而三的跳票東擴，一直擴到俄羅斯門口，這是今天爆發戰爭最核心的關鍵理由。她稱，為什麼戰爭延續到今天，如果今天澤倫斯基跟北約早就放棄不讓烏克蘭加入北約，這個問題都不會發生。

對此，記者說，「前後因果好像有點…」。但鄭麗文又打斷記者，堅稱「我的因果絕對沒有問題！」她還說，西方有很多政治上面的宣傳，但這都不是事實。

鄭麗文強調，台海戰爭當然不是習近平一個人就可以決定，自己跟賴清德最大的不同，就是不願意把台灣未來命運的主導權跟話語權交到別人的手上，不管是交給北京還是交給華府，那台灣在哪裡？她認為今天台灣絕對可以發揮關鍵的作用，而這中間中國國民黨要負起最關鍵的角色跟責任。

