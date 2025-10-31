接受德國之聲訪問 鄭麗文重申願與習近平會面：沒有放棄武力保台決心

鄭麗文接受《德國之聲》專訪強調，如果有機會與習近平見面，必須化解過去的歷史歧見。（圖：鄭麗文臉書）

國民黨主席當選人鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪，強調如果有機會與習近平見面，必須化解過去的歷史歧見與矛盾，堆疊善意，也相信兩岸所有矛盾與歧見都可以透過和平方式化解；面對中共始終不放棄犯台準備，鄭麗文回應「我們也沒有放棄武力保台的決心」；談到俄烏戰事時，鄭麗文不認為俄國總統蒲丁是獨裁者，因為「他是民主選出來的領袖」，《德國之聲》記者聽到後驚訝表示「這是開啟了一個新的國際理論」？

鄭麗文在專訪中指出，對台灣來說，最重要的就是兩岸和平。一旦她有機會和習近平見面，必須要化解過去的歷史歧見及矛盾，堆疊並累積善意，必須展現誠意、展現決心。她強調今天兩岸如果不能回歸一個正常化的關係、回歸一個和平穩定的關係，談其他的都是侈談，沒有任何的基礎。

針對台灣多數民意都對中共不放棄武力犯台難以安心，鄭麗則回應「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心」；她也不同意「不贊成把國防預算持續增加到5%」與「不放棄武力保台的決心」兩者有所矛盾，指稱即便德國與北約也都不願把GDP的5%花在國防預算上，反問「除了賴清德在美國壓力下做出這樣的承諾」之外，全世界有哪一個國家願意把GDP的5%花在國防預算上面？

德國之聲記者提問「北京想把台灣變成什麼樣」？鄭麗文強調，台灣不會變成「第二個香港」，至少她知道北京並沒有想把我們變成第二個香港，因此這個問題並不存在；但卻有可能變成「第二個烏克蘭」，鄭麗文說，許多國外評論者都覺得「看賴清德越來越像看澤倫斯基」，她覺得這是個不好的現象，但也相信賴總統並沒有想讓自己變成第二個澤倫斯基。

「台灣要不要變成烏克蘭」？「德國之聲」直言感覺上決定權並非在台灣手上，而是在習近平手上，鄭麗文則說她完全不這麼認為。而當記者提到歐洲人已經認清，今天一場戰爭如果會爆發，當你面對的是一個獨裁者的話，能夠決定的是這個獨裁者、而不是其他的民主政權。鄭麗文則回應「蒲亭並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」。

這句話讓記者驚訝反問：「蒲丁不是獨裁者」？並直言鄭麗文的談話「開啟了一個新的國際理論」；鄭麗文說，蒲丁是由民主選舉產生的，俄羅斯已經民主化很多年，全世界也沒有一個完美的民主社會，即便今天美國的民主都有非常多的問題有待改革，但蒲丁是個透過民主選票產生的總統，就不能說他是個獨裁者，扣上這樣的帽子太不合理、也太不公平。

鄭麗文還說，俄烏戰爭挑起的原因非常複雜，當年北約答應俄羅斯不再東擴，卻一而再、再而三跳票，一直東擴到俄羅斯的門口，鄭麗文說，烏克蘭爆發戰爭最核心的關鍵理由，如果北約早就放棄、不讓烏克蘭加入北約的話，這些問題都不會發生。

鄭麗文強調，政治人物有堅持與包袱，但最可憐的是無辜的老百姓，以及上戰場犧牲性命的不管是烏克蘭或俄羅斯的士兵。今天不希望成為第二個烏克蘭，台灣人民也不想讓自己的子弟去打無謂的戰爭，讓台灣街頭變成和現在烏克蘭的街頭一樣。（張柏仲報導）