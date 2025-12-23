接受提名中選會主委 游盈隆：明知苦差事仍願承擔

台灣民意教育基金會董事長游盈隆獲行政院提名出任中央選舉委員會主任委員，游盈隆23日透過臉書表示，他知道這是件苦差事，甚至如同跳火坑，但在社會苦悶、人心浮動時，值得站出來承擔。他並表示自己是「過河卒子，只能向前」，願意接受最嚴厲的考驗。

游盈隆透過臉書表示，他在接受提名時，心中早已有所覺悟，清楚知道這是一項苦差事，形同跳入火坑，既不是輕鬆的職務，也非所謂的「肥缺」。之所以接下這項重擔，主要是基於當前時局困頓、社會苦悶、人心浮動，若能在此時站出來，為台灣做一點有意義的事情，仍值得承擔。

廣告 廣告

游盈隆並強調，他既然已經接受行政院提名，接下來便如同「過河的卒子，只能向前」，將不計毀譽、不辭辛勞、不畏風雨，且願意接受最嚴厲考驗，絕不辜負社會與人民的期待。

行政院也提名東吳大學法律系教授胡博硯任副主委，另提名4名委員包括律師黃文玲及國民黨團推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏、民眾黨團推薦的東吳大學政治學系教授蘇子喬。由於前中選會委員蒙志成已請辭，行政院也將提名前桃園市長陳宗義補足剩餘任期。(編輯：許嘉芫)