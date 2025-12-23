接受提名出任中選會主委 游盈隆自嘲「跳火坑」：絕不辜負社會期待

行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委。（圖／翻攝游盈隆臉書）

行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委，引發各界議論。對此，游盈隆今天（23日）首度在臉書上發聲表示，「這是苦差事，跳火坑」，更形容自己接下來就是過河卒子，只能向前。他指出，將接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。

中選會目前僅剩4名委員，運作出現問題，恐影響明年2026選務工作。行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，引發討論。

游盈隆今天透過臉書表示，這兩天接到大量朋友與媒體來電，關心他接受提名出任中選會主委的事情。他忙到無法一一接電話或LINE回覆，感到很抱歉。

廣告 廣告

游盈隆說，在他接受提名時，心裡已經覺悟，這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺。但基於當前時局困頓，社會苦悶，人心浮動，基於如果這個時候出來，能為台灣做點有意義的事，也是值得的心情，才接下這重擔。

游盈隆也說，接下來，他就是過河卒子，只能向前，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。



回到原文

更多鏡報報導

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升4.6％ 游盈隆：幫卓內閣打一劑強心針

政院提名游盈隆任中選會主委 黃國昌曝已準備問卷：是否支持不在籍投票？

中選會7提名人選曝光！綠提游盈隆任主委、胡博硯副主委