接受政院提名任中選會主委 游盈隆坦言是「苦差事」：心裡已有所覺悟

台灣民意基金會董事長游盈隆近日接受提名出任中央選舉委員會主委，引發各界關注。游盈隆今（23）日透過臉書發文說明，這兩天接到大量朋友與媒體來電關心相關事宜，因行程繁忙無法逐一回覆，特別向外界說明自己的想法。



游盈隆表示，在接受提名之初，心裡就已有所覺悟，這並非「爽缺」，也不是「肥缺」，而是一項「苦差事」，甚至形容為「跳火坑」。但他指出，基於當前時局困頓、社會苦悶、人心浮動，如果此時站出來能為台灣做一些有意義的事，便覺得這個決定是值得的，因此選擇承擔這項重任。



游盈隆強調，接下這個職務後，自己就如同「過河卒子」，只能向前，將接受最嚴厲的考驗，並承諾絕不辜負社會與人民的期待。他也在文末向關心此事的各界致謝，並表達對台灣與民主的祝福。



更多風傳媒報導

