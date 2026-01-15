接受敗選結果 林俊憲：會支持陳亭妃 喊話2026團結勝選

立委林俊憲接受敗選結果，強調會支持陳亭妃，喊出2026團結勝選。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

民進黨台南市長初選出爐，由立委陳亭妃勝選，林俊憲上午在服務處受訪，向所有支持民進黨的朋友和鼓勵他的台南鄉親表達感謝，未能勝出，代表他個人努力不夠，他完全尊重，也坦然接受市民的選擇。

林俊憲表示，2026年將全力支持陳亭妃，與所有同志站在一起，團結向前，唯有團結的民進黨，才能在大選勝出，呼籲支持者不要失望，一起愛台南、為台南打拚，只要團結努力，讓台南成為守護台灣民主自由最重要堡壘。

廣告 廣告

至於未來的市議員選舉，林俊憲說，會呼籲支持者要團結，市長提名人的責任，是要讓黨提名的議員達到最多席次當選，這是一場團體戰，他坦言這需要時間磨合，他也會盡力幫忙；他強調，打贏2026不容易民進黨一定要團結。

他也感謝所有台南隊的競選夥伴及所有曾經站出來力挺他的好戰友，「有你們真好」。林俊憲請請大家不要失望，繼續一起愛台南，為台南打拼，台南尚好，謝謝大家。

林俊憲陣營得知結果後，氣氛低迷，包括立委林宜瑾，議員蔡筱薇、周嘉韋也到場，得知敗選後，許多在場支持者也頻頻拭淚。