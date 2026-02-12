接受法新社專訪 賴清德：若台灣被中國併吞，日菲等印太國家下一個受威脅
總統賴清德日前接受「法新社」（AFP）專訪時表示，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，若台灣被中國併吞了，中國不會停止向外擴張的腳步，下個受到威脅的就是日本、菲律賓等印太國家，再下一步就會影響到美洲和歐洲。
總統府今(12)日發布新聞稿表示，賴清德總統日前接受「法新社」全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪，針對台歐、台美關係、國防、兩岸關係及半導體產業等議題，回應媒體提問。「法新社」今日刊出相關報導。
賴清德表示，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華人民共和國沒有權力併吞台灣。台灣經歷了38年之久的戒嚴，台灣人民犧牲奉獻，經歷過千辛萬苦，才從專制獨裁走到今天的民主時代。因此，台灣人民捍衛國家主權、維護民主自由的體制，不能夠被視為對共產中國的挑釁。
賴清德指出，如果台灣被中國併吞了，中國不會停止向外擴張的腳步，反而會變本加厲，影響印太區域和平穩定，也會改變以規則為基礎的國際秩序。
訪談中也提到，外界對於2027年中國是否具備攻台能力有諸多討論，賴清德表示，國際社會對於2027年中國是否做好對台侵略準備有很多猜測，這也正足以證明中國對台灣的威脅持續存在，中國要併吞台灣的企圖也不會改變。
賴清德強調，身為三軍統帥，肩負保家衛國的重大責任，日期對他而言並不重要，重要的是必須做最壞的打算、最好的準備，任何時候都必須要有嚇阻中國侵略的能力，達到任何一天對中國而言都不是侵略台灣的好時機，如此才能確保台灣的安全，以及印太的和平穩定。
賴清德說，近年來G7領袖高峰會議多次強調，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，不容許任何國家以武力或脅迫方式改變台海現狀。並強調，台灣安全牽涉到台海穩定與印太和平，若印太區域無法和平穩定，勢必也將影響美國和歐洲本身的利益。
賴清德提到，最近日本政界持續強調「台灣有事，就是日本有事」的主張。日本有事，美國也會連帶受到影響。也就是說，一旦台灣被併吞，下個受到威脅的就是日本、菲律賓等印太國家，再下一步就會影響到美洲和歐洲。在這個變動的世界，世界同屬一家，任何一個家庭出事，都會影響到世界其他國家。
賴清德總統日前接受「法新社」(AFP)專訪,回應台歐、台美關係,以及國防、兩岸關係、半導體產業等議題。法新社於今天(12日)刊出相關報導。在強化國防方面,總統在專訪中警告,若北京奪取台灣這座民主島嶼,區域內其他國家將成為中國的下一個目標。他強調台灣必須大幅強化自身防衛能力,也呼籲台、歐應深化國防合作。
曾揚言對日本首相高市早苗「斬首」的大陸駐大阪總領事館薛劍，10日出席領館舉辦的新春招待會，他表示，當前中日關係「嚴峻複雜」，但中方政策「立場明確一貫，不會有任何動搖和改變。」
總統賴清德日前接受「法新社」(AFP)專訪時表示,一旦台灣被併吞,下個受到威脅的就是日本、菲律賓等印太國家。
共軍高層巨變 總統：對台風險取決於台灣國防力量
賴清德總統日前接受「法新社」(AFP)專訪時示警,如果台灣被中國併吞,下個受威脅的就是日本、菲律賓等國,將影響印太和平穩定。至於最近中國解放軍高層異動對台灣安全的影響,總統表示,中國軍方的變動的確不尋常,台灣會持續關注,但是否會對台灣造成更大的風險,完全取決於台灣的國防力量,因此台灣必須不斷強化國防,要有嚇阻中國侵略的能力。
總統賴清德說,400億美元的國防特別預算獲得民意高度支持,人民不容許政黨因為意識形態傷害國家的利益,他有信心這項預算會通過;要有嚇阻中國侵略的能力,才能確保台灣的安全。
總統賴清德接受法新社專訪,提出期盼國際社會了解3個事實與台歐合作3面向。賴總統說,如果台灣被中國併吞,中國不會停止向外擴張的腳步,反而會變本加厲,影響印太區域和平穩定,也會改變以規則為基礎的國際秩序。
賴總統：半導體最先進製程在台灣 戰略地位不可或缺
（中央社記者葉素萍、溫貴香台北12日電）總統賴清德接受法新社專訪表示，只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在台灣，台灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地位；半導體產業固然是台灣的優勢，也是台灣對全球經濟繁榮發展的責任。
總統賴清德接受法新社專訪時警告,若中國攻台,日本、菲律賓等國恐成下個目標。學者今天表示,歐洲有姑息希特勒的綏靖主義失敗教訓,賴總統在接受歐媒訪問時點出中國如果攻台後的情境,是要讓世人瞭解面對惡霸政權,不能用綏靖姑息的方式制止。
