接受法新社專訪 賴總統：持續強化自我防衛能力 維護臺海和平穩定

記者陳彥陵／綜合報導

總統賴清德接受「法新社」（AFP）專訪時表示，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，臺灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華人民共和國沒有權力併吞臺灣；臺灣如果被中國併吞，中國不會停止向外擴張的腳步，反而會變本加厲，影響印太區域和平穩定。臺灣將持續強化自我防衛能力，打造「臺灣之盾」，並與理念相近國家攜手合作，共同維護臺海及印太區域和平穩定。

賴總統日前接受「法新社」全球新聞總監Philip Chetwynd及臺北分社社長Allison Jackson專訪，針對臺歐、臺美關係、國防、兩岸關係及半導體產業等議題，回應媒體提問。「法新社」今（12）日刊出相關報導。

賴總統首先表示，法新社是國際上甚具代表性的媒體，讀者遍布全球，很榮幸能夠收到法新社的邀訪，傳達臺灣的心聲給全世界。希望國際社會上關心臺灣議題的人，都能夠清楚了解3個事實。

第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，臺灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華人民共和國沒有權力併吞臺灣。

第二，臺灣經歷了38年之久的戒嚴，臺灣人民犧牲奉獻，經歷過千辛萬苦，才從專制獨裁走到今天的民主時代。因此，臺灣人民捍衛國家主權、維護民主自由的體制，不能夠被視為對共產中國的挑釁。

第三，如果臺灣被中國併吞了，中國不會停止向外擴張的腳步，反而會變本加厲，影響印太區域和平穩定，也會改變以規則為基礎的國際秩序。

被詢及臺歐關係及歐洲如何協助強化臺灣防衛能力時，賴總統表示，感謝歐洲國家長期以來對臺灣的支持，也希望歐洲國家能夠秉持以往的精神，繼續支持臺灣。歐盟在 2021年通過了印太戰略，關心臺海的和平穩定，並將臺灣視為歐洲的重要夥伴。歐洲議會近幾年來也通過許多支持臺灣的法案，特別是在2024年10月25日通過了反對中國扭曲（聯合國大會）2758號決議文，維護了臺灣的主權。此外，歐洲許多國家的軍艦通過臺灣海峽，用具體行動捍衛印太自由開放的區域。

賴總統提到，臺灣希望與歐洲在未來能在下列幾個面向合作；第一，歐洲國家正在進行「再武裝」（ReArm Europe），臺灣也正在強化國防力量，並提出國防特別預算，希望臺灣和歐洲在未來可以加強軍工產業、軍工科技的合作。

第二，歐洲正在進行AI大陸行動計畫，臺灣也正在進行AI新十大建設。臺灣非常希望能與歐洲攜手合作，在人工智慧領域共同發展，迎接全面智慧化時代的到來。

第三，歐洲是臺灣第3大貿易國，也是臺灣最大外資來源國，臺灣過去4年對歐洲的投資，超過過去40年所累積的投資金額，雙邊經貿關係愈來愈密切，希望歐洲能夠支持與臺灣簽訂投資保障協定，避免雙重課稅，以及雙邊經貿協定，促進臺灣與歐洲持續經貿發展。

賴總統也提到，非常欽佩歐洲國家基於普世價值，幫助烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略，臺灣也跟烏克蘭人民站在一起，衷心期盼俄烏戰爭早日結束，烏克蘭人民能夠早日脫離戰爭悲慘的生活。相信歐洲有能力幫助烏克蘭成功達到目標，也相信歐洲有能力持續關注印太的和平穩定，而印太和平穩定也需要歐洲持續關注。

談及臺灣政府目前提出400億美元的國防特別預算未審議情形，賴總統指出，為了展現臺灣守護自己國家及維持印太和平穩定的決心，政府除了編列年度國防預算，又特別提出國防特別預算，希望打造「臺灣之盾」並建立人工智慧的攻防體系，進一步推動臺灣的國防工業。

賴總統指出，400億美元的國防特別預算分8年編列，臺灣的國防預算比起日本及韓國少很多。以臺灣目前的經濟發展絕對有能力支付此筆特別預算，讓國防預算占比GDP超過3%，並且在2030年之前達到占比GDP 5%的目標。

至於美國是否會質疑臺灣自我防衛的決心，賴總統認為，守護國家是臺灣自己的責任，身為總統兼三軍統帥，編列國防特別預算就是要展現守護國家的決心；政府會加強與在野黨溝通及與社會大眾說明。在民主的社會，各政黨的表現需經過人民檢驗，他有信心這項預算會順利通過。

談及最近中共解放軍高層的異動對臺灣安全的影響，賴總統則提到，最重要的是臺灣內部必須持續不斷強化國防力量、經濟韌性，以及與友盟並肩站在一起發揮嚇阻力量。共軍內部變動是否會造成臺灣內部更大的風險，完全取決於臺灣的國防力量，以及與友盟國家之間能否發揮對中國的威懾力量，這才是根本關鍵。

訪談中也提及，外界對於中國2027年具備攻臺能力有諸多討論，賴總統表示，國際社會對此有很多猜測，這也正足以證明中國對臺灣的威脅持續存在，中國要併吞臺灣的企圖也不會改變。他強調，身為三軍統帥，肩負保家衛國的重大責任，日期對他而言並不重要，重要的是必須做最壞的打算、最好的準備，任何時候都必須要有嚇阻中國侵略的能力，達到任何一天對中國而言都不是侵略臺灣的好時機，如此才能確保臺灣的安全，以及印太的和平穩定。

另針對上週的川習通話，是否可能影響未來美國對臺軍售計畫。賴總統指出，臺灣向來關注中美之間的互動，臺灣與美國也維持暢通的管道。川普總統跟習近平主席的對話在美中臺三邊關係上維持4個不變。

第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，臺灣不屬於中華人民共和國的一部分，事實不變。第二，美國基於《臺灣關係法》及美國對臺「六項保證」，臺美關係堅若磐石不會改變。第三，美國國家安全戰略報告希望印太區域的友盟國家能夠集體防禦、責任分攤，共同維護印太和平穩定的方向不會改變。第四，臺美之間的合作、正在進行的各項計畫，也沒有因此受到改變。臺灣對自己有信心，也對美國有信心、對臺美關係有信心。

賴總統提到，近年來G7領袖高峰會議多次強調，臺海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，不容許任何國家以武力或脅迫方式改變臺海現狀；臺灣安全牽涉到臺海穩定與印太和平，若印太區域無法和平穩定，勢必也將影響美國和歐洲本身的利益。

賴總統說，最近日本政界持續強調「臺灣有事，就是日本有事」的主張。日本有事，美國也會連帶受到影響。也就是說，一旦臺灣被併吞，下個受到威脅的就是日本、菲律賓等印太國家，再下一步就會影響到美洲和歐洲。在這個變動的世界，世界同屬一家，任何一個家庭出事，都會影響到世界其他國家。

至於政府將如何確保臺灣在全球半導體供應鏈中不可或缺的地位？賴總統認為，只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在臺灣，臺灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地位。半導體產業固然是臺灣的優勢，也是臺灣對全球經濟繁榮發展的責任。

賴總統進一步表示，半導體產業是一個生態鏈，例如美國擁有研發、設計與廣大的市場，日本擁有材料和設備，荷蘭擁有先進製程設備，韓國擁有快速記憶體的晶片製造能力，臺灣則擁有晶圓製造，這條產業鏈當中，缺少任何一個國家都不行。因此，臺灣的半導體企業赴日本、美國或歐洲投資時，臺灣政府都表示支持，也期盼在全球迎接智慧化新時代來臨時，臺灣能利用半導體產業助全世界一臂之力。