接受美公廣電台專訪 鄭麗文：會習近平不可能談統一
國民黨主席鄭麗文鄭訪問美國華府期間，接受美國國家公共廣播電台（NPR）節目「Here and Now」專訪。鄭麗文表示，她訪陸時不可能與中共總書記習近平談「統一」，首要任務是降低兩岸緊張並防範戰爭引發第三次世界大戰，並重申依「中華民國憲法」不追求台獨，2028年重返執政可基於九二共識重啟交流。
針對主持人提問，習近平曾表示，台灣與中國的統一是「不可阻擋」的，當鄭麗文與習近平會面時，是否有回應這說法，鄭表示，她訪問中國大陸期間，沒有和習近平談到統一問題，「由於台海局勢日益緊張，我們真正希望的是能夠重啟兩岸對話與談判，並創造和平。」也不可能討論統一議題。
鄭麗文指出，由於過去十年來，兩岸的接觸與對話已經完全中斷，兩岸緊張情勢持續升高，甚至幾乎到了戰爭與衝突的邊緣，最重要的就是務實地重啟兩岸對話，希望能降低緊張情勢，創造更大的和平與穩定。
鄭麗文強調，如果台海發生戰爭，台灣將遭受極為嚴重的破壞，美國等國家也會被捲入，而這可能導致第三次世界大戰爆發，全世界都將因此受害。她希望向美國各界說明，國民黨主張和北京加強交流，創造和平的路線。
鄭麗文說明，從第二次世界大戰結束後，日本將台灣歸還給中華民國，之後，中華民國政府遷移到台灣，並發展出與中國大陸截然不同的民主制度。中華民國憲法是一部「一中憲法」，因此依據憲法，有兩個地區，一個是「大陸地區」，另一個是「自由地區」，也就是台灣，「這也是為什麼，只要我們不追求台灣與中國大陸永久分離，就不屬於台灣獨立。而在這樣的共同基礎之上，我們便能夠尋求與中國大陸更多的對話與和解。」
鄭麗文指出，兩岸只要回到「九二共識，反對台獨」，在這個基礎之上，她相信兩岸對話能夠順利展開，也能夠建立善意、和平，以及良好的互動環境。如果國民黨能在2028年重新執政，將全面重啟與中國大陸各領域的交流，也希望透過對話，減少軍事活動，建立互信機制，避免最糟糕的情況發生。
主持人問，鄭麗文在訪美期間也聽到不少人認為，持續與中國大陸接觸是一種天真的想法，並以香港等案例，認為與中國走得太近具有危險性，鄭麗文是否能理解這些擔憂？鄭回，她當然可以理解，過去國民黨與中國共產黨曾經陷入一場悲慘的內戰，但都不希望這樣的悲劇再次發生，這也是竭盡所能追求和平共存的原因。
鄭麗文又說，如果台海發生戰爭，台灣將遭受極為嚴重的破壞。而美國等國家勢必會被捲入其中。這可能導致第三次世界大戰爆發，全世界都將因此受害。她想引用美國前總統甘迺迪的話，「永遠不要因恐懼而談判，但也永遠不要害怕談判」。
鄭麗文談及台灣與中國大陸的長期關係，她指出，她非常希望能將兩岸關係制度化，能夠長久維持，她理解這是一項非常龐大的工程，因此她期待以和平方式為兩岸交流奠定穩固基礎、搭建橋樑，透過這座橋樑，人們能夠追求自己的夢想，也共同追求一個共享的未來。
鄭麗文說，未來，如果現狀有所改變，兩岸人民的意願都必須受到尊重。台灣人民的意願必須受到尊重，同時也必須確保，任何這樣的改變，都有助於兩岸所有人民的福祉。
針對國民黨推動刪減台灣的軍購及國防預算，被華府批評者質疑國民黨是否真正致力於保衛台灣的問題，鄭麗文說，很多人都問她這個問題，但她認為，他們受到誤導了。
鄭麗文說，「長期以來，國民黨一直都是台灣國防最堅定的支持者。至於國防特別預算，它一直是以黑箱方式運作，我們並沒有看到其中究竟包含哪些具體內容。民進黨提出的版本也違反了多項立法原則。我們不希望看到這樣的事情持續拖延，因此，我們決定先通過對外軍售案（foreign military sales）。」
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