接受美媒專訪 蕭副總統：台灣正壯大實力維持和平

（中央社記者林宏翰洛杉磯1日專電）面對美國保守派媒體尖銳提問「是否預見美國派兵到台灣」、「華府對台灣最大誤解是什麼」，副總統蕭美琴強調，台灣正壯大自身實力以維持和平，「台灣人不會坐等別人來救」。

溫特斯（Natalie Winters）今天在她64萬訂閱的社群平台X帳號貼出專訪副總統蕭美琴影片，全長45分鐘。她貼文形容蕭美琴是「身處歷史進程中心的領導者」。

溫特斯是美國保守派政治評論員，長期關注美中競爭及國家安全議題，在「戰情室」（War Room）擔任共同主持人，這個節目是前白宮首席策略長巴農（Steve Bannon）創辦。

訪談一開頭，蕭副總統引用美國國歌的一句話，拉近與美國保守派觀眾的距離。

她強調台灣雖然地處複雜的地緣政治環境，但台灣人民有一顆堅定捍衛自由的心，像美國常強調自己是「自由之地、勇者之家」，台灣是「自由之島、勇者之家」。

蕭副總統回顧從政之路，源於1996年台灣首度總統直選，當時中國在台灣沿海試射飛彈、舉行軍事演習。她強調，當時是台灣人身分認同的重要轉捩點，「台灣不僅是一種民族身分，更是一種公民身分」。

她指出，台灣作為一種身分認同，代表著「我們可以選舉領導人、選擇自己的政府形式，人民有權決定自己的未來」。

溫特斯關注台灣面臨混合戰、網路資訊戰、心理戰等威脅，蕭美琴回應，台灣處於複雜的地緣政治環境，面對中國不斷擴張的武力威脅之外，也是世界上最常遭受網路攻擊的地方。

蕭副總統提到，中國抹黑民主制度與民選政府，宣稱共產體制優於自由民主；中國攻擊意見領袖與代表人物，目的是讓挺身而出的人退縮，壓抑社會的抵抗意志；同時中國離間台灣與美國及國際社會的關係。

溫特斯提問，面對當前威脅持續存在，如何在兩岸關係中成為贏家。蕭副總統指出，永續持久的和平為最終目標，而真正的和平不能建立在一方統治另一方之上，台灣希望維持自己的生活方式、自由與民主。

蕭副總統表示，和平仰賴各方條件，中國需要更開明的領導人，理解並尊重台灣人民的意願。她說，中國領導階層經常談到「中華民族的復興」，中國人民認為他們在經濟、科技上的進展值得國際社會尊重，「但從我們的角度來看，我們希望中國的進步也伴隨著更多的同理心，理解台灣人民有權決定自己的未來」。

溫特斯多次把焦點放在台海局勢，拋出尖銳提問：如何回應部分美國人憂心美方已在烏克蘭、以色列投入過多而反對在海外再開新戰線？是否存在美軍派兵登台的可能？華府對台灣最大的誤解是什麼？

蕭副總統強調，台灣與美國人民感受相同，沒有人希望看到衝突或戰爭。她說，台灣目前所有的努力，包括強化自身軍事力量、打造經濟實力，目的都是為了嚇阻與預防衝突。

她向美國人民喊話，預防衝突是台美的共同要務，支持一個強健的台灣是維持印太和平穩定與權力平衡的一部分。

她指出，壯大台灣的實力就是維護和平，台灣人民不會坐在那裡等著別人來救，「我們正在打造自己的防衛力量，我們正在建設自己，我們不是軍事威脅的受害者，我們是主動出擊的夥伴，我們能做出貢獻」。

被問到華府對台灣最大的誤解是什麼，蕭副總統說，不僅是華府，包括北京或全世界的任何人，「低估台灣人民捍衛自我的意志，這是非常危險的」。她指出，中國正對美國傳達假訊息，聲稱台灣很弱、沒能力、不值得支持，把台灣一切自我防衛與民主措施都描繪成「製造麻煩」。

蕭副總統表示，多數美國人很聰明，知道那是心理戰和假訊息，但謊言說了很多次之後還是有人會受影響。她提醒，不僅台美、全世界熱愛自由的國家都要對中國的政治干預、輿論操作和假訊息保持警覺。（編輯：唐聲揚）1141202