接受美媒專訪 蕭美琴證實美軍協訓台灣

副總統蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪。她證實美國正協助訓練我方人員。雖然美軍協訓台灣一直有所傳聞與相關證據，但由副總統證實相當罕見。

War Room問及是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣？蕭美琴指出，台灣正在做的一切努力就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出是否介入衝突或戰爭的痛苦決定，這就是為什麼嚇阻和強化台灣實力如此重要。

她說，由於台灣在國際社會遭到孤立，我們需要建議、支持與幫助，所以非常感謝美國透過《台灣關係法》，以及國會近期的幾項倡議，如《國防授權法》等，支持與台灣共同生產防衛裝備與技術，她並感謝美國協助訓練我方人員，美國是最有經驗且頂尖的，如果台灣人民知道我方人員是由世界上最優秀的軍隊訓練，會更具信心。

此外，War Room詢問對於那些擔心美國對其他國家有更多承諾的美國人，她有何回應？蕭美琴說，台灣人民的感受與美國人民一樣，不希望台海發生戰爭，台灣今天所做的一切，包括強化軍事與自我防衛能力、強化經濟，都是嚇阻與預防衝突的一部分。她認為，讓美國人民瞭解這點非常重要，支持一個強大的台灣也是維護印太地區和平穩定，以及維持區域平衡之共同目標與利益，雖然目前的局勢對任一方來說都不算完美，但這是一種平衡，對所有人都有益的「現狀」。

War Room也問及，中國目前對台灣採取的行動，與俄羅斯入侵烏克蘭前是否相似？蕭美琴說，在俄羅斯入侵烏克蘭前夕，中俄兩國領導人會面並宣布建立「無上限夥伴關係」，許多跡象顯示他們正操弄同一套劇本，目前所有混合戰手法，包括網路攻擊、假訊息、滲透我們的社會及政治操弄，全都持續進行中。

她指出，也有跡象顯示，中國正進行極具針對性的軍事演習與軍備擴張，這對區域穩定構成極度危險的威脅，正因如此，台灣對此保持高度警戒，正在與時間賽跑，強化國防，以嚇阻並避免發生任何衝突，當看到烏克蘭人民飽受痛苦和磨難，也看到處於衝突地區的人民受苦受難，絕不希望看到這種情況發生在台灣或區域內人民身上。蕭美琴並再次向所有利害關係者強調，任何企圖以入侵、戰爭、併吞或使用武力解決政治分歧的行為都不被容許，這是當前的優先要項。

War Room詢問蕭美琴，認為華府對台灣最大的誤解為何？她表示，低估台灣人民的自我防衛意志對任何人來說都非常危險，不只是華府，也包括北京，甚至全世界。她說，台灣人民的自我防衛意志也是嚇阻衝突最重要的一環，台灣會持續推動必要的改革，採取自我強化的必要措施，但中國正不遺餘力地在華府和美國散播各種論述和假訊息，企圖將台灣營造成脆弱、無能力不值得支持，以及形塑台灣是麻煩製造者，但這樣的論述完全錯誤，中國人民解放軍才是唯一試圖破壞區域和平與現狀的一方，台灣支持現狀及穩定，相信大多數美國人民都非常明智，能夠看穿這些分化各國、政府及人民的心理戰及假訊息技倆。

不過，她也說，有時候謊言一再重複，就會有人誤以為真。因此，必須對中國的政治干預、論述、假訊息及心理戰保持高度警覺，相互合作以強化實力、協調行動，並將合作範圍擴展至臺美之外，全球熱愛自由的人們也必須對威權國家的操弄手段提高警覺。



