接受美媒專訪 鄭麗文:鄭習會未提統一 談恢復兩岸溝通

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國民黨主席鄭麗文接受美媒專訪，表示日前鄭習會雙方並未談及統一問題。圖為鄭麗文十一日晚間（當地時間）出席華府僑宴並發表演講。

（中央社）

（另開新視窗）

記者王超群∕台北報導

國民黨主席鄭麗文接受美國國家公共廣播電台專訪表示，日前訪問中國大陸與中共總書記習近平會面期間，雙方並未談及統一問題。她強調，面對近年兩岸關係持續緊張，台灣最重要的工作是務實重啟兩岸對話與談判，降低衝突風險，創造和平與穩定。

國民黨文傳會十二日發布新聞稿指出，鄭麗文在華府訪問期間接受美國國家公共廣播電台「Here and Now」節目專訪。鄭麗文表示，外界關注鄭習會是否涉及統一議題，但實際上雙方並未討論統一問題。

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她指出，在當前兩岸局勢下，重點不在統一議題，而是在於如何恢復兩岸溝通管道。她直言，「不可能討論這個議題」，當前最迫切的是透過對話降低緊張情勢。

鄭麗文指出，過去十年間，兩岸官方接觸與對話幾乎完全中斷，導致雙方緊張關係不斷升高。她認為，若持續缺乏溝通機制，誤判風險將進一步增加，因此國民黨主張恢復交流與協商，尋求和平穩定發展。

鄭麗文表示，若台海爆發戰爭，台灣將遭受嚴重衝擊，美國及區域國家也可能被捲入衝突，甚至可能演變成更大規模的國際危機。她希望向美國各界說明，國民黨推動兩岸交流並非出於意識形態考量，而是希望透過和平路線降低戰爭風險。

她進一步指出，國民黨與中國共產黨過去曾經歷內戰歷史，因此更深刻理解戰爭所帶來的傷害。她引用美國前總統甘迺迪名言表示，「永遠不要因恐懼而談判，但也永遠不要害怕談判」，強調對話本身就是降低衝突的重要方式。

鄭麗文表示，未來希望推動兩岸關係制度化發展，建立可長可久的交流基礎與溝通機制。她認為，任何涉及兩岸現狀改變的安排，都必須尊重兩岸人民意願，尤其台灣人民的選擇必須受到尊重，同時確保任何變化都有助於兩岸人民福祉與區域和平穩定。