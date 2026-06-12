接受美媒！鄭麗文揭：不可能和習近平談統一

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▲國民黨主席鄭麗文接受NPR專訪提及，她訪中期間沒有和習近平談統一，也不可能談。（圖／取自鄭麗文臉書）

[NOWNEWS今日新聞] 國民黨主席鄭麗文近日訪問美國華府，期間接受美國國家公共廣播電台（NPR）節目《Here and Now》專訪，談及日前與中共總書記習近平會面、兩岸關係發展、國防預算爭議以及國民黨未來政策方向等議題。由於鄭麗文4月也率團訪問中國並會晤中國國家主席習近平，引發國際媒體高度關注，鄭麗文在這次專訪中回應道，她「不可能」和習近平談統一，訪中的首要任務是降低兩岸緊張並防範引發第三次世界大戰，並重申依《中華民國憲法》不追求台獨。

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「沒有和習近平談統一，希望的是重啟兩岸對話和談判」

專訪中，主持人Scott Tong提到，習近平曾多次公開表示兩岸統一是歷史大勢，甚至形容統一進程「不可阻擋」，因此詢問鄭麗文是否曾在會面時與習近平討論相關議題？鄭麗文表示，她在訪中期間，她沒有，也不可能和習近平談到統一問題。她並強調，「由於台海局勢日益緊張，我們真正希望的是能夠重啟兩岸對話與談判，並創造和平。」

鄭麗文指出，由於過去10年來，兩岸的接觸與對話已經完全中斷，緊張情勢持續升高，甚至幾乎到了戰爭與衝突的邊緣，她說，「對我們而言，最重要的就是務實地重啟兩岸對話，希望能降低緊張情勢，創造更大的和平與穩定。」

鄭麗文強調，如果台海發生戰爭，台灣將遭受極為嚴重的破壞，美國等國家也會被捲入，而這可能導致第三次世界大戰爆發，全世界都將因此受害。她希望向美國各界說明，國民黨主張和北京加強交流，創造和平的路線。

「一中憲法下，不追求和中國永久分離、獨立」

談到反台獨時，鄭麗文表示，從第二次世界大戰結束後，日本將台灣歸還給中華民國，之後，中華民國政府遷移到台灣，並發展出與中國大陸截然不同的民主制度。而中華民國《憲法》是一部「一中憲法」。

鄭麗文提到，因此，依據《憲法》，有兩個地區，一個是「大陸地區」，另一個是「自由地區」，也就是台灣，「這也就是為什麼，只要我們不追求台灣與中國大陸永久分離，就不屬於台灣獨立。而在這樣的共同基礎之上，我們便能夠尋求與中國大陸更多的對話與和解。」

鄭麗文也認為，兩岸只要回到「九二共識，反對台獨」，在這個基礎之上，她相信兩岸對話能夠順利展開，也能夠建立善意、和平，以及良好的互動環境。如果國民黨能在2028年重新執政，將全面重啟與中國大陸各領域的交流，也希望透過對話，減少軍事活動，建立互信機制，避免最糟糕的情況發生。

批軍購黑箱運作 重申「國民黨支持台灣國防」

針對國民黨推動刪減台灣的軍購及國防預算，被華府批評者質疑國民黨是否真正致力於保衛台灣？鄭麗文回應表示，很多人都問她這個問題，但她認為，他們都被誤導了。「長期以來，國民黨一直都是台灣國防最堅定的支持者。至於國防特別預算，它一直是以黑箱方式運作，我們並沒有看到其中究竟包含哪些具體內容。民進黨提出的版本也違反了多項立法原則。我們不希望看到這樣的事情持續拖延，因此，我們決定先通過對外軍售案（foreign military sales）。」

引甘迺迪名句：永遠不要害怕談判

至於鄭麗文在訪美期間也遇到不少人質疑她持續與中國接觸是一種天真的想法，並以香港等案例，認為與中國走得太近具有危險性，鄭麗文說，她當然可以理解，「過去，國民黨與中國共產黨曾經陷入一場悲慘的內戰……但我們明白，我們不希望這樣的悲劇再次發生。這也是我們竭盡所能追求和平共存的原因。如果台海發生戰爭，台灣將遭受極為嚴重的破壞。而美國等國家勢必會被捲入其中。這可能導致第三次世界大戰爆發，全世界都將因此受害。我想引用美國總統約翰．甘迺迪的一句話：『我們永遠不要因恐懼而談判，但也永遠不要害怕談判。（Let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate.）』」。

鄭麗文強調，未來，如果現狀有所改變，兩岸人民的意願都必須受到尊重。台灣人民的意願必須受到尊重，同時也必須確保，任何這樣的改變，都有助於兩岸所有人民的福祉。

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