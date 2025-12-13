接受馬來西亞停火提議！ 柬埔寨總理同意今晚10時起停火

柬埔寨總理洪馬內同意今晚10時起停火。(翻攝自Anwar Ibrahim臉書)

據《柬中時報》報導，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）表示，接受馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）所提出的停火提議，泰國與柬埔寨雙方將於當地時間今晚10時起正式全面停火，避免局勢進一步升級。

據《柬中時報》報導，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）表示，「柬埔寨方面歡迎並完全接受馬來西亞的停火倡議」，同時也歡迎東協觀察團（ASEAN Observer Team，AOT）對停火情形進行監督。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）表示，鑒於柬泰邊境局勢持續緊張，他已分別與柬埔寨總理洪馬內及泰國首相阿努廷通話，敦促雙方立即停止敵對行動，避免局勢進一步升級。安華（Anwar Ibrahim）強調，已就相關局勢與美國總統川普進行討論，「馬來西亞基於對區域安全的嚴重關切，明確要求泰柬兩國自12月13日晚間10時（台灣時間13日晚間11時）起停止一切敵對行動，禁止再向前線調派武裝力量或進行任何形式的軍事攻擊」。

同時，安華（Anwar Ibrahim）也提到，為了緩和緊張局勢及提升透明度，馬來西亞已提議派遣由馬來西亞武裝部隊司令領導的東盟觀察員小組（ASEAN Observer Team，AOT）前往現場監察局勢，這起行動將由美國政府提供的衛星監測支援，馬來西亞會持續專注與東盟夥伴及國際社會緊密合作，確保對話、冷靜應對與外交手段持續作為維護區域和平的核心依據。





