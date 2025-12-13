接受馬國調停！柬埔寨總理同意今晚10時起停火

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）13日下午宣布，歡迎並接受馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）提出的停火倡議。根據有關安排，柬泰雙方將自今晚當地時間10時起停火。

馬來西亞首相安華。 （圖／翻攝臉書「Anwar Ibrahim」）

根據《柬中時報》13日報導，洪馬內表示，柬方歡迎由東盟觀察團（AOT）負責對停火情況進行監督，以及美國提供衛星監測支持。

馬來西亞首相安華表示，鑒於柬泰邊境局勢持續緊張，他已分別與柬埔寨總理洪馬內及泰國看守政府首相阿努廷通話，敦促雙方立即停止敵對行動，避免局勢進一步升級。

安華在其官方臉書發文指出，此前他已就相關局勢與美國總統川普進行討論。隨後，馬方基於對區域安全的嚴重關切，與柬泰兩國領導人分別通話，明確呼籲雙方保持最大克制，自今日（13日）晚上10時（台灣時間晚11時）起，停止一切形式的敵對行為，不得再採取任何軍事行動，包括使用武力或向前線調動武裝部隊。

為支持緩和緊張局勢並提升透明度，安華表示，馬來西亞已提議部署由馬來西亞武裝部隊總司令率領的東盟觀察團（AOT），對地面局勢展開監測；相關行動將同步獲得美國政府提供的衛星監測支持，並於同一時間啟動。

安華指出，東盟觀察團將綜合地面觀察與衛星監測所得資料，並在12月16日舉行的東盟外長會議上提交評估報告。報告將客觀呈現當前局勢，包括雙方部隊位置等關鍵訊息，以推動問責、增強互信，並維護地區和平與穩定。

他強調，馬來西亞將持續與東盟夥伴及國際社會密切合作，確保對話、克制與外交途徑始終成為解決柬泰局勢的核心方向。

早些時候，美國總統川普於12日曾分別與柬泰領導人通話，並稱雙方同意停火，卻遭兩國總理否認。

