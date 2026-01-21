接受黨正式提名出戰台南市！陳亭妃致詞提致電林俊憲碰面...林回他「不用啦、三八」！她講完賴清德鼓掌點頭

民進黨今（21）日召開中執會，正式通過提名綠委蔡易餘參選2026嘉義縣長、綠委陳亭妃參選台南市長、綠委賴瑞隆參選高雄市長，由黨主席賴清德親自掛上綵帶。陳亭妃致詞時提到對手林俊憲，表示她出線後致電要拜訪林俊憲，林回應「不用啦，三八」；她強調，這是她感恩的地方，要在台南人民期待下往前邁進「翻頁翻頁再翻頁」。

賴清德致詞時表示，民進黨中執會通過三縣市候選人，分別是高雄、台南、嘉義縣，都是民進黨執政，三位現任縣市長都兩屆任期屆滿，而且執政成績斐然、深受民眾肯定；他們有共同特點，都是資深立委，也在縣市中拿到最高票。

賴清德再說，他們三人對各縣市都提出很好的藍圖，深信當選後一定可以無縫接軌，讓三縣市能繼續往前進步，而今天更特別的是，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁都到現場推薦三位候選人，敬請大家支持。

黃偉哲接續致詞時笑說，他跟陳亭妃以前選舉過，但這就是民進黨，這次三縣市都有初選，每個候選人都很優秀，但最重要的事展現高度的政治智慧，在初選結束後第一時間恭喜對方當選，這就是民進黨民主的風度、也是地方成長的力量。

黃偉哲再說，台南發展需要大家一起努力，但地方首長佔了重要的角色，她接棒賴清德後，接下來傳承給陳亭妃立委，以及未來的陳市長手裡，成為台南市第一位女性市長，未來一定能帶領台南持續成長茁壯，並配合南台灣高科技S廊帶，創造另一高峰。

陳亭妃致詞時則說，今天能夠站在這裡要感謝賴清德主席，感謝他過去奠下很好的台南基礎，也感謝市長黃偉哲七年來為了土地的用心，延續賴市長的精神，一步步向下扎根，未來她要把賴清德、黃偉哲做的建設點線面向外擴大，甚至讓人民有感。

陳亭妃強調，2026是重要的2028指標，必須在賴清德的本命區穩住基本盤，吸納不同黨派的想法，讓賴清德在2028選舉連任時超過2024得票率。

陳亭妃並提到初選對手、綠委林俊憲，感謝林俊憲在民調開箱後第一時間發文，她也打電話給林俊憲，表示感謝林的風範、要拜訪他，林俊憲則回應「不用啦，三八，我們自己人甲動就可以（看到）了。」

「這是我感恩的地方，希望在所有台南人民期待下往前邁進、翻頁翻頁再翻頁」，陳亭妃強調，要讓台南第一位女市長改變台南，她明天就要展開感恩深度之旅，也有第二階段的信物「365天妃妃永遠在你身邊」，台南贏、台灣一定贏。

值得注意的是，過去力挺林俊憲當「台南隊長」的賴清德，今日和陳亭妃互動頻繁，不僅陳亭妃致詞完下台時，賴清德鼓掌點頭致意，雙方在合照時也站在一起，陳亭妃更多次主動向賴清德握手表達謝意。

（圖片來源：放言記者拍攝）

