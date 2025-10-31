接受《德國之聲》專訪槓上記者！ 鄭麗文驚吐：普丁不是獨裁者

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

國民黨新任主席鄭麗文當選後，首度接受國際媒體專訪，《德國之聲》今(31)日就釋出影片，當中鄭麗文不僅多次與記者槓上，還在談及俄烏戰爭時，稱「普丁並不是獨裁者！他是民主選出來的領袖」，讓記者直呼「普丁不是獨裁者？這個是開啟了一個新的國際理論」。

《德國之聲》在專訪中問到「若與中共領導人習近平見面，準備和對方談什麼？」鄭麗文回應，之所以展現這樣的誠意，莫非就是一而再強調的、對台灣最重要的「兩岸和平」；被問到能說服習近平放棄兩岸統一嗎？鄭麗文直呼，這不是一個說服不說服的過程，所有人都可以說服習近平，也可以去說服川普，也可以去說服烏克蘭總統澤倫斯基。

記者又問到，在中國不放棄武力犯台情況下，可能讓人民害怕，鄭麗文則打斷強調「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心」，記者則問，這與鄭不贊成國防預算增加到GDP的5%好像有矛盾？鄭麗文說，「不會啊完全沒有矛盾」，指出德國、北約也不願意，「請問全世界哪個國家你告訴我！願意GDP5%花在國防預算？除了賴清德在美國的壓力底下做出這樣的承諾」，記者則反駁，表示美國不只施壓台灣，北約也承諾要把國防預算增加到GDP的5%，鄭麗文則回，若北約、日本、韓國不願意，就表示放棄用軍事保衛國家的決心嗎？

記者則尬笑一下，再說「其實北約沒有不願意，在美國的壓力下，其實開始朝5%邁進」，鄭麗文則回「我不認為是如此，我的認知跟你的認知是不一樣」，記者則表示中國也增加國防預算，鄭麗文回「你講到重點了，我們怎麼跟它比？中國的體量這麼大，所以這個絕對不是維持區域安全的解方，我們要避免所有在軍備上面的競賽，這個是所有熟悉國際政治都知道的，因為在軍備競賽上面，只是把所有處境推向戰爭」，認為軍事預算要擴大，但不是上限的擴大。

記者問到「怎麼看一國兩制台灣方案？」鄭麗文表示這早已不是新聞，兩岸歧見非常多，所以這才是她說的要展現善意跟誠意，也要努力化解分歧，而不是再現有分歧堆疊恨意，希望未來不再把中國視為仇敵，也強調「台灣絕對不可以是第二個烏克蘭！我們不會是第二個香港，我們本來就不是香港，所以我們也不會成為第二個香港，這不會是問題」記者追問，北京想要把台灣變成什麼樣子？鄭麗文直呼「至少我知道他沒有要把我們變成第二個香港！所以這問題並不存在，我知道台灣絕對不可能是第二個香港，但是台灣很有可能變成是第二個烏克蘭」，但總統賴清德跟民進黨的做法跟講法，很可能把台灣變成第二個烏克蘭。

記者說，台灣要不要變烏克蘭感覺決定權不在台灣手上，而是在習近平手上，鄭麗文回「我不這麼認為！我完全不這麼認為」，記者則說「作為歐洲媒體跟您報告，那是您不這麼認為…」，鄭麗文則打斷說「那你不是訪問我嗎，如果你不想聽我的話何必訪問我？因為你剛剛的判斷，我並不認同。」

記者提到，俄烏戰爭爆發時，很多人也覺得應該可以透過談判和平解決，記者指出「但是普丁的關係…」，鄭麗文回應「我認為這個戰爭根本不應該爆發」，並稱「這不只是普丁的關係！」記者接續點出歐洲人已經認清，如果一個戰爭要爆發，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權；鄭麗文則回「普丁並不是獨裁者！他是民主選出來的領袖」。這讓記者相當傻眼，直呼「普丁不是獨裁者？這個是開啟了一個新的國際理論」，讓記者當下傻住。

鄭麗文表示，俄羅斯已經民主化很多年，全世界沒有一個完美的民主社會，即便美國的民主有非常多問題有待改革，但普丁是一個透過民主選票產生的總統，就不能夠說他是個獨裁者，這樣子的一個帽子扣上去太不合理，也不太不公平，那澤倫斯基是不是？記者追問，所以俄烏戰爭的爆發不是普丁發起？鄭麗文說「當然不是啊！當然不是這樣！這是一個非常複雜國際局勢，當北約答應了俄羅斯不東擴，北約一而再再而三的跳票、一而再再而三東擴，一直東擴到俄羅斯門口，這是今天烏克蘭爆發戰爭最核心的關鍵理由。這也是為什麼戰爭延續到今天。如果今天北約早就放棄不讓烏克蘭加入北約，這個問題都不會發生。」

