接受《德國之聲》專訪稱「普丁非獨裁者」 鄭麗文：這個媒體記者風格特殊

國民黨主席當選人鄭麗文。李政龍攝



國民黨主席當選人鄭麗文近日接受《德國之聲》（Deutsche Welle）專訪表示「俄羅斯總統普丁不是獨裁者」，引發輿論熱議。鄭麗文今（10/31）日受訪時回應，透露黨內人士事前已提醒《德國之聲》記者風格「較為特殊」，這場訪問確實與大家熟悉的訪問不太一樣，「很特別，也很有趣」；她希望台灣在國際上朋友愈多愈好，且普丁也是俄羅斯民眾經由民主選舉選出來的領導人，她很驚訝普丁怎會被講成獨裁者。

鄭麗文強調，自己希望透過此次專訪讓外界更了解國民黨主張，不論外界對她有什麼成見或誤解，都期待能有更多溝通與對話的機會。她指出，台灣應在國際上積極拓展外交空間，結交更多朋友，「對台灣而言，開拓越多國際關係越好」。

針對「普丁是否為獨裁者」的爭議，鄭麗文表示，俄羅斯在蘇聯解體後早已完成民主化轉型，民主選舉制度行之多年，「普丁是經由民主選票產生的領袖，怎麼會被稱為獨裁者？

對於被德國之聲質疑，國民黨「反對提升國防預算」等同於缺乏保衛台灣的決心，鄭麗文認為這「過度簡化」，強調台灣所有政黨都支持「合理且有效率」的國防預算，國民黨更是最支持國軍，一直在爭取職業軍人的待遇與福利。

鄭麗文指出，台灣目前國防預算已超過GDP的3%，未來更將編列超過新台幣1兆元的特別預算，遠高出台灣財政能夠合理負擔的能力。她舉例，日本與韓國的國防支出僅約占GDP的2%，西歐各國亦多在相似幅度，「唯獨台灣短時間內大幅增加軍費。

她認為軍備競賽不是通往和平的智慧之路，台灣應尋求降低軍備螺旋上升的風險，追求兩岸和平穩定的政治解方。

此外，媒體也關注屏東地檢署針對「伍麗華罷免案」提議人名冊偽造案，將國民黨立委盧縣一與許宇甄提起公訴。鄭麗文表示，對此早有心理準備，並重申將成立「司法正義辯護律師團」，全面救援、協助黨內成員應對「司法政治化」的打壓。

她痛批民進黨執政下的司法體系已淪為政治工具，「這是最嚴重的民主倒退、威權心態讓人痛心」，呼籲執政者「懸崖勒馬」，不要摧毀台灣得來不易的民主與法治制度。

鄭麗文說自己早有覺悟賴清德政府拿不出政績，只想封住在野黨的嘴，想讓台灣成為一言堂，打掉雜質；國民黨「即便面對打壓，也會勇敢站出來，守護台灣得來不易的民主自由和法治。

