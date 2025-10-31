接受「德國之聲」訪問 鄭麗文稱：北京沒有要把台灣變成第二個香港、普廷不是獨裁者

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席當選人鄭麗文近日接受「德國之聲」專訪，面對採訪記者提及很多台灣人不希望台灣變成第二個香港，她立即回應，「我們本來就不是香港，所以我們也不會成為第二個香港，這不會是問題」，她甚至還說，「北京也沒有要把我們變成第二個香港」。

當記者追問，北京想把台灣變成什麼樣子？鄭麗文則表示，「至少我知道他沒有要把我們變成第二個香港，所以這個問題並不存在」，但台灣很有可能變成是第二個烏克蘭，雖然到今天她寧可相信即便是賴清德總統或民進黨政府，應該也不至於希望台灣成為第二個烏克蘭，「但問題是他們的作法、講法，很可能把台灣變成第二個烏克蘭。」

對於「德國之聲」記者說，台灣會不會變成第二個烏克蘭決定權在中國國家主席習近平的手上，鄭麗文立即回嘴：「我不這麼認為，我完全不這麼認為」，當記者質疑這只是她個人不這麼認為時，鄭麗文反嗆對方，「那你不是訪問我嗎？那如果你不想聽我的話，你今天何必訪問我呢？」

在談到俄烏戰爭問題時，對於記者稱俄羅斯總統普廷是一名獨裁者，鄭麗文也立即糾正對方，「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，她強調，俄羅斯已經民主化很多年，而且全世界沒有一個完美的民主社會，即便今天美國的民主，都有非常多的問題有待改革，「普丁是一個透過民主選票產生的總統，你就不能說他是獨裁者，這樣的帽子扣上去，太不公平」，當年北約答應不東擴，卻一而再再而三的跳票，一直東擴到俄羅斯的門口，才是烏克蘭爆發戰爭最核心的關鍵理由，如果烏克蘭總統澤倫斯基放棄加入北約，俄烏戰爭的問題就不會發生。

鄭麗文緊接著強調，「所以你剛才講，這是習近平一個人就可以決定的(台灣變成第二個烏克蘭)，當然不是，如果他(習近平)一個人都可以決定的話，那我們大家都沒有存在的必要了」，今天她跟賴清德總統最大的不同，就是她不願意把台灣未來命運的主導權與話語權交到別人的手上，不管是交給北京或華府，不管是交給習近平還是美國總統川普，台灣在哪裡？我們的發言權、主導權、自主權在哪裡？賴清德的作法只是讓台灣變成別人的棋子與籌碼。

「德國之聲」記者還問鄭麗文，可以接受「一國兩制、台灣方案」嗎？鄭麗文表示，「一國兩制、台灣方案」不是新聞，從鄧小平時期以來中國大陸就有這樣的主張，但多年來台灣民眾接受程度非常低，幾乎都沒有討論，她並強調，兩岸歧見非常多，所以我們要展現善意，分歧不是1、2天就能化解，必須努力化解，而且不是在現有分歧上堆疊恨意與仇意，否則兩岸對立只會愈加升高，局勢當然就會愈緊張，絕非大家所樂見。

關於記者認為「九二共識」現在台灣已經沒有解讀空間，鄭麗文駁斥，「當然有啊！怎麼會沒有呢？你說沒有就沒有，我們說有就有了啊！」「那你就把習近平講的話，通通當成是顛覆不破的一個真理」，「等國民黨執政，你就會看到全新的局面。」

不過，對於記者提到目前台灣的主流民意反對統一，自認為台灣人的人，要比中國人多，鄭麗文倒是承認表示，在民進黨長年政治論述，甚至透過課綱修改、去中國化，有得到一定的成效，但她認為台灣與中國不應該是對立與仇視的概念，這樣的對立與仇恨是被刻意政治論述操作營造出來的，國民黨主張中華民國憲法的「憲法一中」底下，「我們就是中國人，當然我們也都是台灣人，再往更高跟更大的層面，在文化上、歷史上我們也都是中國人」，民進黨說我們不是中國人的時候，就是違背他們對中華民國憲法的宣示，「所以中華民國的國家就是中國，因此，在中華民國的憲法規定下，我們都是中國人。」

鄭麗文說，國民黨要改變目前愈來愈多的台灣人不認為自己是中國人，不再把中國視為仇敵，也不再視為障礙與包袱，「我們反而把中國認為是我們本來就承繼的資產」，兩岸關係可以正常化、和解、合作，一加一大於二、強強聯手，透過和平方式開創美好未來。

