接受《紐時》專訪 鄭麗文主張「台灣應與北京和解」

《紐約時報》刊登國民黨主席鄭麗文近期的專訪，卻再度引發爭議，鄭麗文在訪問中表示，台灣「歷史上屬於中國」，應與北京和解以避免戰爭，遭民進黨立委沈伯洋批評，這番說法無疑是在替中國出兵找理由。而就在鄭麗文言論再掀波瀾之際，AIT處長谷立言也發布與前國民黨主席朱立倫的合照，感謝他強化美台合作，發文時機顯得格外敏感。

不切實際又危險 鄭麗文：20多年前放棄台獨想法

會面歐洲經貿辦事處處長谷力哲討論區域安全、兩岸議題，國民黨主席鄭麗文積極拓展外交，要展現穩健風格，只不過近期接受《紐約時報》專訪，內容卻又引發爭議。

廣告 廣告

紐時發布專訪，標題內容竟是《曾支持台獨的台灣反對黨領袖，如今轉向中國》，措辭相當重，因為鄭麗文在專訪中指出，台灣應該與北京和解，就連美國總統川普也會認同她的觀點，而她自己在20多年前就放棄台獨理想，只因這個目標「不切實際又危險」，台灣必須接受「歷史上就屬於中國」，否則可能會陷入戰爭風險。

鄭麗文主張台灣必須接受「歷史上就屬於中國」。圖／台視新聞製圖

鄭麗文親中言論又惹議 綠委開轟、藍營緩頰

民進黨立委沈伯洋認為，鄭麗文的說法反而才會真正陷入戰爭，給中國出兵的理由。綠委再度批評鄭麗文的親中言論，國民黨內也急忙緩頰，國民黨發言人江怡臻表示，「中國指的當然是中華民國，國民黨一貫的主張就是如此，鄭麗文也不會偏離這個方向，九二共識一中各表這個就是現狀」。

會朱立倫！谷立言發合照 感謝強化美台合作

而就在鄭麗文的爭議言論持續發酵之際，美國在台協會AIT處長谷立言也同步發布與國民黨前主席朱立倫的合照，感謝他在過去4年間展現的友誼與貢獻，強化美台合作。畢竟前後任黨主席在外交路線上差異明顯，AIT選在專訪前後發文，時間點格外耐人尋味。

AIT處長谷立言與朱立倫合照。圖／翻攝自FB@美國在台協會AIT

台北／桑輔成、黃聖權 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

國民黨新人事！連勝武任KMT studio召集人 萬美玲掌婦女部

民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭縣長 待國民黨人選底定再挑「最強團隊」

國民黨131週年黨慶 鄭麗文：2026繼續光榮台北