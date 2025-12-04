接受《紐約時報》專訪 賴清德：做最壞的打算、最好的準備

賴清德表示，必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，臺灣一定要先做好準備，這是我們基本的原則。（圖／黃威彬攝）

賴清德總統日前以視訊方式接受《紐約時報》（The New York Times）「DealBook Summit」主持人Andrew Ross Sorkin專訪，針對我國國防、兩岸關係、臺美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。專訪內容於今（4）日凌晨播出。關於中國國家主席習近平曾表示，解放軍的目標是在 2027 年前具備以武力奪取臺灣的能力。賴清德也提到北京正在加速為可能的入侵行動做準備。那麼，賴認為北京現在的時間表是什麼？對此，賴清德表示，必須做最壞的打算，同時做最好的準備，「不管中國解放軍什麼時候要採取動作，臺灣一定要先做好準備，這是我們基本的原則」。

「DealBook Summit」係紐約時報年度盛事，旨在促成各界領袖對話及分享對國際局勢之見解及分析。該峰會於美東時間12月3日在紐約舉行，本屆講者包括以色列總理Benjamin Netanyahu、美國財政部長Scott Bessent、加州州長Gavin Newsom、Palantir總裁Alex Karp、Turning Point USA執行長暨董事長Erika Kirk等人。

訪談中主持人問到，公布臺灣新的國防特別預算400億美元，臺灣打算用這個預算來購買更多美國的武器，試圖嚇阻中國入侵臺灣。請問是否看到一些指標，或是有什麼新的指標，因此認為中國侵略臺灣的威脅正在升高？

賴清德回應，中國對臺灣的軍演越來越頻繁，強度也越來越強，甚至已經跨出第一島鏈到第二島鏈，已經影響到印太區域。另外，中國對臺灣的統戰滲透也越來越厲害，基於保護國家安全，同時善盡維護臺海和平穩定的責任，因此，我們提出國防特別預算。

賴清德表示，「我們篤信，和平無價，戰爭沒有贏家，我們對和平有理想，但是不能夠有幻想，和平必須要靠實力才能夠獲得，所以我們一方面提高國防預算、強化國防力量，另一方面，我們也減少對中國的依賴，強化我們的經濟韌性」。

賴清德指出，2010年臺灣對外投資有高達83.8%投資在中國，但是在去年只剩下7%左右。另外，我們也跟民主陣營站在一起，發揮肩並肩的力量，發揮嚇阻的效果，以備戰來達到避戰，來達到和平的目標。

主持人接著詢問，中國國家主席習近平曾表示，解放軍的目標是在 2027 年前具備以武力奪取臺灣的能力。您也提到北京正在加速為可能的入侵行動做準備。那麼，您認為北京現在的時間表是什麼？

賴清德表示，必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，臺灣一定要先做好準備，這是我們基本的原則。

賴清德說，自己利用這個機會，除了向國際社會表達，臺灣一定會做好保護自己國家，同時維護區域和平穩定的立場，也非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注臺海和平穩定並且強調臺海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。這些國際領袖的共同主張對於臺灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，非常希望臺灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。

