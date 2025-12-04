【接受《紐約時報》視訊專訪】賴總統：強化國防力量 靠實力達和平目標
記者郭曉蓓／臺北報導
總統賴清德日前以視訊方式接受《紐約時報》專訪昨日播出，賴總統指出中共對臺灣的軍演愈來愈頻繁，強度也愈來愈強，甚至已經跨出第一島鏈到第二島鏈，影響到印太區域；和平必須要靠實力才能夠獲得，所以臺灣一方面提高國防預算、強化國防力量，另一方面也強化經濟韌性。另外，我們也跟民主陣營站在一起，發揮肩並肩的力量，發揮嚇阻的效果，以備戰來達到避戰，來達到和平的目標。
與民主陣營肩並肩 以備戰避戰
賴總統表示，和平無價，戰爭沒有贏家，我們對和平有理想，但是不能夠有幻想，和平必須要靠實力才能夠獲得，所以我們一方面提高國防預算、強化國防力量，另一方面，我們也減少對中共的依賴，強化經濟韌性。2010年臺灣對外投資有高達83.8%投資在中共，但是在去年只剩下7%左右。另外，我們也跟民主陣營站在一起，發揮肩並肩的力量，發揮嚇阻的效果，以備戰來達到避戰，來達到和平的目標。
對於共軍目標是在2027年前具備以武力奪取臺灣的能力，賴總統指出，我們必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管共軍什麼時候要採取動作，臺灣一定要先做好準備。臺灣一定會做好保護自己國家，同時維護區域和平穩定的立場，也非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注臺海和平穩定並且強調臺海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。這些國際領袖的共同主張對於臺灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，我們非常希望臺灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。
賴總統也提到，臺灣與美國雖然沒有正式的邦交關係，但是臺灣非常感謝美國國會通過《臺灣關係法》，也感謝總統雷根當年提出對臺灣的6項保證。數十年來，美國政府及國會跨黨派對臺灣都提供強而有力的支持，因此臺灣與美國的關係的確是堅如磐石。總統川普上任之後，他對臺灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢，我們非常期待能與美國透過這一次的關稅談判，不僅解決美國所需要的貿易逆差問題，也可以深化臺灣與美國的經貿關係，更進一步強化美國與臺灣的友盟關係。
對於臺美間的貿易以及半導體產業議題，賴總統說，半導體產業是一整個生態系，必須要全世界共同合作才有辦法發揮功能。因此，臺灣政府是支持台積電或臺灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界的繁榮跟進步。
賴總統進一步指出，臺灣希望藉由臺美關稅貿易談判，不僅解決美國的貿易逆差問題，也可以深化臺灣與美國的經貿合作關係，讓臺灣的產業可以進一步融入美國的經濟結構當中，讓臺灣與美國的關係更加密切。這是有助於整個世界的繁榮發展。
