接受《經濟學人》專訪 鄭麗文：締造兩岸和平是我最重要使命

記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文近日接受《經濟學人》專訪表示，締造兩岸和平是她最重要使命，規劃上半年會晤中共總書記習近平，爭取兩岸和平承諾；主張兩岸和解，希望透過溝通與制度化互動，降低誤判風險，避免衝突升高。

鄭麗文更主張，台灣要走出第一次冷戰思維和格局，中美和解、兩岸和平，是兩岸人民的期待，也是國際社會的期待；未來若能促成中國大陸與美國之間的理性對話與相互理解，將有助於整體區域的和平與穩定。

鄭麗文說，當前國際局勢和第一次冷戰已不同，「中國大陸已經是台灣不可或缺的市場」，兩岸絕對要避免兵戎相見，否則「兩岸如果一旦發生了戰爭，都會帶來不可思議的災難式的後果」

鄭麗文批評，執政的民進黨不接受九二共識，且經常主張實質的兩國論，導致近十年以來兩岸關係不但跌到冰點，甚至越來越針鋒相對。

鄭麗文表示，國民黨接下來3到5年最重要任務，就是締造兩岸和平與穩定，而站在台灣立場，更希望看到中美和解、合作、共好共贏，而不是零和遊戲，台灣也不可能再回到第一次冷戰時期，和中國大陸全面切斷所有可能交流。

至於兩岸統一議題，鄭麗文則回應，「討論這個言之過早」，現階段並不成熟，認為當下「最重要的是確立一個可以永續存在的和平架構」，原則就是「兩岸人民都能夠接受的，我就能夠接受」。

談到認同，鄭麗文主張，「台灣跟中國的概念不應該是對立，而應該是包容的」，應來自文化與歷史層次，「是文化、歷史、血緣的」，若回歸中華民國憲法規定，那「我們也是所謂的中國人」，台灣與中國關係不應被簡化為對立選項。

鄭麗文分析，台灣社會對身分認同的轉變並非自然形成，而是長期政治操作的結果，直言「過去長達30年，民進黨一直在推動去中國化」，而相關討論長期被高度政治化，就加深社會對立。

至於國防安全議題，鄭麗文指出，台灣真正面臨的挑戰，並非單純的預算數字，而是結構性問題，就是「專業的職業軍人非常嚴重的缺乏」，現在就算買了飛機、大砲，但台灣沒有專業的人可以開飛機、可以使用。

談到對美關係，鄭麗文說，台灣已付出兩百億美元等高額代價，但軍購項目就是沒有交付，又看到美方將台灣的護國神山台積電與它的上下游供應鏈都搬到美國去，「台灣感受到的是，美國是不是要棄台」？

鄭麗文認為，「台灣高科技半導體產業是「矽盾」，台積電對台灣的戰略意義不容忽視，「我們要留下我們的矽盾，就是台積電」。

鄭麗文坦言，自己年輕時曾加入民進黨，「在當時我是一個台獨基本教義派，我主張台灣獨立」，但目睹民進黨內慘烈政治鬥爭，發現台獨不可行，民進黨也並不是真誠主張台灣獨立，而是把台灣獨立當作一個政治工具。

鄭麗文說，現在的自己，所有思考核心始終圍繞在如何為台灣避免戰爭風險、守住安全與發展空間，這也是她持續投入公共事務、承擔公共責任想法。

