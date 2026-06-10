接受《金融時報》專訪 鄭麗文籲美中勿將台灣當成棋子
國民黨主席鄭麗文在紐約接受《金融時報》（FT）專訪時，針對川普總統訪問北京期間曾表示，美國對台軍售是與中國談判的一項「很好的籌碼」（a good negotiating chip），鄭麗文強調，台灣絕不能成為、也絕不能被降格為大國在談判桌上交易的棋子。
《金融時報》（FT)就「鄭習會」、「川習會」對台海和區域局勢的影響、台灣國防預算等議題，專訪鄭麗文。《金融時報》在報導中寫到，「在美國總統川普與中國國家主席習近平會晤數週後，台灣主要在野黨中國國民黨主席鄭麗文表示，美國與中國不應將台灣視為大國博弈中的棋子」。
鄭麗文強調，「鄭習會」最重要的信息就是「和平」。她說，「台北與北京過去十多年交流中斷，已經造成台海局勢高度緊張。雙方沒有對話，因此你可以看到局勢幾乎已經瀕臨戰爭邊緣，許多台灣人民都非常擔心，希望台灣不要成為下一個烏克蘭。」
鄭麗文在專訪中指出，美國在維護和平方面扮演不可或缺的角色，尤其在「川習會」之後，她希望華府能夠在促進東亞及台海和平方面，發揮更具建設性、更積極的領導作用。
鄭麗文強調，推動兩岸交流有助於促進區域和平稳定。針對《金融時報》記者提問，預料美國政界將質疑，這種接觸是否可能削弱對中國的嚇阻能力，鄭麗文表示，她將向美國國會議員說明，這種擔憂：「完全沒有必要。」
鄭麗文指出，世界上大多數國家都認為，兩岸對話有助於避免誤判，改善兩岸關係，並不代表台灣會放棄自身的嚇阻能力，美方無須懷疑國民黨的立場，自二戰以來，國民黨一直是美國非常重要的夥伴，她說「這一點不會改變，我們也非常重視與美國建立互信。」
針對台灣國防預算的議題，《金融時報》在報導中寫到，美國國會部分議員對國民黨主導將賴清德政府提出的400億美元特別國防預算削減至250億美元感到不滿。這筆預算包括向美國採購武器，其中預算縮減也影響到美方認為對提升台灣嚇阻能力十分重要的國產無人機計畫。鄭麗文反駁，國民黨並不反對無人機預算，這項結果主要是國內政治因素造成；她批評民進黨提出的國防預算，「違反立法院原則，是一項離譜（outrageous）的提案。」
鄭麗文說，自她擔任國民黨主席以來、在訪問中國大陸前，就公開表達希望和賴清德會面，但雙方至今：「零互動（zero interaction）」。
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