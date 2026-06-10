接受《金融時報》專訪 鄭麗文：美中不應將台灣視為大國博弈的棋子

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鄭麗文參訪甘迺迪總統圖書館暨博物館。國民黨提供



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文近日在紐約接受《金融時報》專訪，談到美國總統川普稱對台軍售是與中國談判的一項「很好的碼」，鄭回應，「美國與中國不應將台灣視為大國博弈中的棋子」，台灣絕不能被降格為大國談判桌上交易的棋子。

鄭麗文喊話，美國在維護和平方面扮演不可或缺角色，尤其在「川習會」後，希望華府能在促進東亞及台海和平方面，發揮更具建設性、積極的領導作用。

《金融時報》記者質疑，推動兩岸交流將遭美國政界質疑，可能削弱對中國的嚇阻能力。鄭麗文回應，自己將向美國國會議員說明，這種擔憂「完全沒有必要」，強調推動兩岸交流有助於促進區域和平稳定。

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鄭麗文說，世界上多數國家都認為，兩岸對話有助於避免誤判，改善兩岸關係，但這不代表台灣會放棄自身嚇阻能力；自二戰以來，國民黨一直是美國非常重要夥伴，「這一點不會改變，我們也非常重視與美國建立互信。」

鄭麗文表示，「台北與北京過去十多年交流中斷，已造成台海局勢高度緊張」，已瀕臨戰爭邊緣，許多台灣人民都希望台灣不要成為下一個烏克蘭。

至於《金融時報》稱，美國部分國會議員不滿國民黨將賴政府所提的400億美元特別國防預算削減至250億美元，質疑影響美方認為對提升台灣嚇阻能力十分重要的國產無人機計畫。

鄭麗文回應，國民黨不反對無人機預算，這項結果（只刪除預算）是國內政治因素造成，反批民進黨提出的國防預算「違反立法院原則，是一項離譜提案」。

鄭麗文也提到，自任國民黨主席以來，就公開表達希望和總統賴清德會面，但雙方至今「零互動」。

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