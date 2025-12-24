接受9家業者長期供養收賄711萬 藍委鄭天財涉貪起訴求刑10年以上

國民黨立委鄭天財深夜交保。資料照。廖瑞祥攝



國民黨立委鄭天財透過立委辦公室執行長張騰龍介紹認識9家公司負責人，業者利用各種名目行賄建立長期供養關係，行賄者還可以掛名「立法委員鄭天財國會辦公室特助」對外拓展業務，或請鄭天財幫忙喬事，檢察官調查後認定鄭天財收賄711萬、張騰龍收賄13萬，2人涉犯《貪污治罪條例》不違背職務收賄罪，依法起訴，同時對鄭求處10年以上徒刑。

至於涉嫌行賄的8家公司負責人涉犯《貪污治罪條例》不違背職務行賄罪，考量均坦承犯行給予緩起訴，期限均為2年。其中鑫峸公司江俊昇、盛隆建材林言峰、商越金屬林勇全、亞鋒建設鄭詩雋、祥雲公司李承峰等5人，各支付公庫200萬元。洧豪公司陳洧豪150萬元。環球車輛吳有世80萬並接受法治教育課程2場次。賀騰貿易羅絜騫70萬元並接受法治教育課程4場次。另1家達裕公司林高任因已過世，依法處分不起訴。

鄭天財立委辦公室執行長張騰龍。資料照。呂志明攝

財於2020年12月間起，陸續透過張騰龍等人介紹認識這9家業者，並以贊助鄭天財參加原住民豐年祭等活動為名義，以轉帳或交付現金方式，定期給付1至10萬元不等賄款，建立長期供養關係。行賄者除可掛名「立法委員鄭天財國會辦公室特助」對外推展公司業務，若遇到公司業務上需要與行政機關進行協調時，鄭天財、張騰龍就會依職務關係而提供持續性協助。

誇張的是當張騰龍因為涉及光電弊案於2023年7月14日被北檢收押禁見後，業者羅絜騫、陳洧豪、李承峰、鄭詩雋認為必須繼續維繫長期供養關係，自2024年3月起至同年8月間，改由羅絜騫向其他業者收齊行賄款項後，再帶至立法院交與鄭天財收受。總計鄭天財收受業者711萬元賄賂、張騰龍則收受13萬元賄賂。

當檢調偵辦張騰龍涉嫌替政部營建署組長張之明牽線，護航廠商取得雲林綠電標案，檢調在執行搜索時，意外發現鄭天財辦公室有多名特別助理，有些疑似掛名人頭，懷疑涉及詐領助堙費弊案，助理費案的犯罪事證，因此另行簽分他案偵辦，檢察官以鴨子划水、抽絲剝繭最後查出業者與鄭天財的長期供養關係。

檢察官認為鄭天財自第8屆立委起連任至今，應深知民意代表的職責在於為全民謀福祉。然而，其行為卻背離職務初衷，將立委權力作為交易籌碼，不僅損害公務員執行職務的公正性與廉潔性，更對我國民主法治體制造成嚴重傷害，其行徑形同將公權力私有化，已構成重大犯罪，建請法院依法判處10年以上有期徒刑。

