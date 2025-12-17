接台南耶誕演唱會主持！李多慧自曝「有點緊張」 搶先曝光演出內容

李多慧首度接下大型活動主持棒，坦言其實有點緊張。（圖／TVBS）

韓國啦啦隊成員李多慧最近在台灣的演藝事業發展順利，不僅中文能力日益精進，代言活動也越來越多。她即將挑戰全新領域，擔任台南耶誕演唱會的主持人，與好友籃籃合作。雖然面對這個大型活動感到緊張，但她展現了積極的態度，並向典LU夫妻請教主持技巧，希望能呈現不同以往的一面。此外，她目前正在為自己的團隊招募新成員，希望能找到合適的人才加入。

李多慧首度接下大型活動主持棒，坦言其實有點緊張。（圖／TVBS）

李多慧17日下午以綠色耶誕小公主的裝扮現身內湖商場，她的中文能力明顯進步，不僅代言活動增加，還將首次擔任大型活動主持重任。將在12月20日的台南耶誕演唱會與好友籃籃一起主持。面對這個新挑戰，李多慧坦言感到緊張，她表示從未主持過如此大型的活動，但因為有好友籃籃陪伴，所以充滿信心。李多慧還透露，除了主持外，她也會在演唱會中有一點開場表演，雖然只是一小段，但她相信觀眾看到後會覺得很厲害。

廣告 廣告

李多慧17日下午現身活動，展現俏皮可愛一面。（圖／TVBS）

為了準備這次的主持工作，李多慧向典LU夫妻請教了一些主持的小撇步，希望能讓大家看到不一樣的自己。現場她還展示了可愛的撒嬌舞，完美詮釋了她的親和力與表演天分。然而，李多慧目前也面臨一個困擾：她正在招募團隊成員但尚未找到合適人選。李多慧表示，團隊的月薪是按照基本標準，但根據個人能力不同，薪資也會有所差異。她用手勢暗示，能力越好，待遇自然越高。對於想成為李多慧同事的粉絲們來說，這無疑是一個難得的機會。

更多 TVBS 報導

李多慧站台！光陽優格Slim送測曝光 疑為特仕版前哨戰

李多慧化身「聖誕女郎」！雪白美腿全入鏡 留言區暴動朝聖

胡瓜《大集合》爆「意外襲胸籃籃」 首現身談事件：已翻篇

台南耶誕活動2025｜搖滾耶誕演唱會＆草地音樂會卡司、直播一次看

