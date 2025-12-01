接單增速放緩、傳產備貨保守 10月製造業景氣續亮黃藍燈

台灣經濟研究院今天(1日)公布10月製造業景氣燈號續為代表景氣「低迷」的黃藍燈，分數較上月減少1.03分。學者分析，電子及資訊通信產品接單增速縮小，傳統產業雖迎來歐美年終銷售旺季，但在全球經濟復甦不確定性升高下，客戶備貨策略偏向保守。

台經院1日公布10月整體製造業景氣信號值由9月的11.59分，減少1.03分，至10.56分，燈號續為代表景氣「低迷」的黃藍燈。

台經院副研究員許碧書受訪時指出，10月製造業景氣信號值較上月走弱，主因在於外銷接單及生產指數年增率較上月明顯回落，同時製造業廠商對當月及未來半年景氣樂觀看法較上月調查減少，因而使10月製造業整體景氣燈號維持在代表景氣低迷的黃藍燈。

廣告 廣告

她指出，美國企業高度依賴AI投資引發市場對其持續性的疑慮，導致美股劇烈震盪，反映出市場對AI產業前景仍存分歧看法，在外銷訂單方面，美歐、東協及日本等地區的電子及資訊通信產品接單增速均有縮小，加上未來2個月比較基期偏高，後續相關數據成長動能恐將趨緩，可能影響科技業表現。她說：『(原音)傳統產業雖迎來歐美年終銷售旺季，但在全球經濟復甦不確定性升高下，客戶備貨策略偏向保守，也將影響我國製造業接單與生產動能。』

展望未來，台經院認為，川習會中雙方同意出口管制及關稅暫緩一年，國際機構均上修對今、明年全球經濟成長預測。然而，美國因國會預算僵局導致政府停擺43天，根據高盛估計，政府每停擺一周，美國GDP年增率將減少約0.2個百分點。另外，中國最新經濟數據顯示民間消費、固定資產投資明顯轉弱，出口也呈疲態，短期不確定性仍高。(編輯：宋皖媛)