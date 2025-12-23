接單接到「嚇到」！中經院看好明年GDP成長衝4% 製造業看旺明年景氣

中華經濟研究院院長連賢明。徐筱嵐攝



中華經濟研究院今（12/23）發布「2025下半年台灣採購經理人營運展望調查」，院長連賢明指出，2025年下半年製造業營運指數雖然連續兩期呈現緊縮，落在50以下，但相較上半年的42.5%、回升7.3個百分點，來到49.8%，顯示負面影響並未如原先預期發生，而廠商對未來情勢看法回升，業者更預期2026年上半年可望轉為擴張，指數達56.6%。

中經院今日發布「2025下半年台灣採購經理人營運展望調查」，廠商對未來一年營運展望上，調查顯示2025年下半年營運表現優於預期後，製造業對未來一年營運展望轉為「較佳」，指數躍升15.0個百分點，來到59.6%；而非製造業也由「持平」轉為「較佳」，指數回升至59.4%。

不過，成本端壓力也同步浮現。調查指出，受到關稅、貨幣市場波動與地緣政治不確定性，自今年下半年起明顯反映在製造業採購價格與營業成本，製造業採購價格指數攀升至60.0%，並預估2026年上半年續揚至61.6%；製造業預估明年將調漲收費價格，平均銷售價格指數轉為上升至55.4%，平均調整幅度1.82%，利潤率也可望轉為上升至52.3%。

在總經議題關注上，製造業最關注的是「匯率波動」，勾選比例64.7%；「美國川普總統貿易政策」與「國際能源及原物料價格」並列第二，勾選比例同為56.4%；「美國經濟走勢」與「台美貿易談判結果」並列第三，勾選比例44.4%。非製造業則以「勞動成本與人力資源短缺」再次回到最關注議題，關注比例回升至55.8%。

至於關稅影響與供應鏈面向，調查顯示，超過5成的製造業回報有產品直接銷售至美國，平均占公司產品比重22.9%；若從供應鏈角度，高達6成製造業回報下游客戶、終端運用與品牌客戶有商品銷往美國。直接銷美業者中，有8.7%已完成美國技術或產品的原產成分且報關價值超過20.0%、備妥文件可望免除對等關稅，但66.1%盤點後發現未超過20.0%仍需被課徵，另有7.9%仍在盤點或準備文件、15.7%無法或不知道如何盤點。

此外，本次報告也詢問廠商對AI的看法，截至2025年底製造業者回報產品「已經參與」AI供應鏈或正「規劃準備」研發AI產品並進入相關供應鏈的企業，占比僅微幅攀升至30.7%，顯示參與AI供應鏈的投入期長且有一定門檻。如何看待AI基礎建設的資料中心或算力是否存在過熱現象，認為過熱的企業比例達25.7%。

連賢明指出，從報告發現，目前實際採用並有協助到AI製造的比例，和去年相比變化不大，主要反映AI製造本身進入的門檻相對較高，不過，多數廠商普遍認為AI並非外洩想像的泡沫，未來會在生產力扮演更重要的角色。

連賢明分析，分析外銷出口數據，上半年單月約400億美元左右，下半年來到500億美元，11月突破600 億美元，反映出口非常暢旺，科技廠商可能是接單接到「有點嚇到」，況且今年經濟成長率超乎預期7.37%，約有5個百分點來自AI的貢獻，顯見口需求確實非常高。而

在高基期之下，明年經濟成長有機會到4%，可見國外機構對科技業景氣相當樂觀。

值得注意的是，下半年非製造業廠商對「勞力缺工」非常關注，連賢明不諱言，製造業關注三大重點，包括匯率波動、美國總統川普的政策，以及原物料和能源價格；非製造業最關心的是缺工與薪資上升。整體來看，廠商認為人力相關問題會是未來一年比較關鍵的挑戰。

