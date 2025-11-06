接單超低價、消費糾紛多…未法制化 外送市場3輸

全國外送產業工會理事長陳昱安（前右二）、新竹市平台外送從業人員職業工會理事長文萬華（前左二）、台中市外送平台服務產業工會理事蘇柏豪（前右一），昨天在立法院外，為十四萬從業人員及外送產業永續發展發聲。記者黃義書／攝影

外送平台來台將滿13年，竟出現三單僅收入45元的超低價，以及每年近1500件的消費糾紛，全國外送產業工會昨號召外送員、店家代表要求外送員權益應入法保障，平台與店家、消費者應回歸合理契約秩序。

外送工會指出，外送平台去年全產業營業額已超過1500億元，但外送員報酬卻持續下滑、店家抽成高漲、消費者額外支出增加，整體市場失衡加劇。政府多年來遲未正視平台商的責任義務，導致「外送員愈做愈窮、店家愈來愈苦、消費者愈付愈多錢」的三輸現象。

全國外送產業工會理事長陳昱安說，司機、店家與消費者三方的權利義務未獲法制化保障，導致工作風險、報酬不透明、平台停權濫用、店家權益模糊等問題層出不窮，甚至出現三單僅45元的超低價，以及每年近1500件的消費糾紛，外送產業法制化，真的不能再拖了。

台中市外送平台服務產業工會理事蘇柏豪說，6年來與平台開過上百場會議，但平台業者始終拒絕保障外送員的基本權益，必須透過專法明確導正，建立外送產業合理制度。

新竹市外送平台從業人員職業工會理事長文萬華指出，外送平台業者來台十餘年，長期逃避企業責任，以「假承攬、真雇傭」方式運作，將所有成本外部化。為追求更高利潤，不斷提高店家抽成、增加消費者費用，同時持續壓低外送員報酬，這正是不合理的現況。

