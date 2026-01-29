接國家治理學院長重奪黨內話語權？柯文哲喊「不要想太多」：我要去南部發展

民眾黨舉辦「第五屆眾智成城博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會」。民眾黨提供



民眾黨昨天召開中央委員會會議，黨主席黃國昌宣布，創黨主席柯文哲將接任國家治理學院院長，外界解讀，柯將進一步奪回黨內話語權。柯文哲今（1/29）天表示，自己跟黃國昌也可以合作，以後立法院就給黃國昌處理，他專門到南部去辦訓練班，至少要到南部發展。

民眾黨今天舉辦「第五屆眾智成城博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會」，柯文哲出席活動前受訪，對於接任國家治理學院院長，他表示，在台灣開辦「松下政經塾」是他以前的夢想，因為教育是一切的基礎，在政黨也是一樣，從怎麼招募黨員、訓練黨員成為公職，這是他很想做的事情，後來黃國昌提起國家治理學院後，他就覺得不錯、可以接，故事就是這樣簡單，不要想太多。

至於跟黃國昌的「兩個太陽」問題，柯文哲反問媒體，「為什麼覺得會有兩個太陽的問題？兩個太陽可以合作啊！」他認為，每個人都做擅長、喜歡的事情，像他每次看到法律條文就想打瞌睡，連自己京華城案的卷宗都懶得看，「當一個外科醫生你知道，去看那個法律條文都覺得很煩。」

柯文哲說，反觀黃國昌就對法律條文很有興趣，所以兩人就分工合作，立法院就給黃國昌處理，「我以後專門到南部去辦訓練班，至少要到南部去發展嘛。」他強調，藍白可以合，但也可以「藍白分」，分工合作、各幹各的，不需要把每個人都弄得一樣，他跟黃國昌也一樣。

