接國家治理學院長重掌民眾黨？柯文哲自爆要到南部發展：不要想太多

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨昨日召開中央委員會，黨主席黃國昌布達新一波一級主管人事命令，由創黨主席柯文哲擔任國家治理學院院長。此舉引發外界猜測是否代表民眾黨又重回柯文哲手上。對此，柯文哲今（29日）表示，招募黨員、訓練黨員、培養成為公職人員，這些都是他一直很想做的事情。當時黃國昌提到這個職務，他覺得不錯，可以接下來，「故事就這麼簡單，不用想太多。」

柯文哲上午出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，會前接受媒體聯訪。對於媒體提到，接任國家治理學院院長被外界解讀為「重掌民眾黨大職」一事，柯文哲回應，因為招募黨員、訓練黨員、培養成為公職人員，這些都是他一直很想做的事情。黃國昌當時跟他提到這個職務時，他覺得不錯，可以接下來，「故事就這麼簡單，不用想太多。」

至於外界傳言黨內將出現「兩個太陽」，是否會影響藍白合？柯文哲表示，「你們為什麼認為有兩個太陽的問題？兩個太陽也可以合作，每個人做自己擅長、喜歡的事情就好。他舉例，自己每次看到法律條文就想打瞌睡，身為外科醫師，看法律文字覺得很煩，但黃國昌對那方面有興趣，所以就分工合作，立法院的事就交給黃國昌處理。自己以後就去南部發展辦訓練班，有時候說「藍白合」，也可以變「藍白分」，分是分工合作，每個人做擅長、喜歡的事這樣就好。

