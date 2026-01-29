接國家治理學院長重掌民眾黨？ 柯文哲：不要想太多

（中央社記者陳俊華台北29日電）台灣民眾黨創黨主席柯文哲將任國家治理學院長，外界關注是否重掌黨內大權。柯文哲今天說，他很想開辦台灣的「松下政經塾」，從招募黨員、訓練黨員到成為公職，民眾黨主席黃國昌跟他說的時候他覺得不錯就接任，「故事就這麼簡單，不要想太多」。

黃國昌昨天在民眾黨中央委員會中，布達新一波一級主管人事命令，柯文哲為國家治理學院長，將全面開辦「國政班」、「候選人訓練課程」。柯文哲上午出席第5屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會。

廣告 廣告

柯文哲受訪時表示，過去他很想開辦台灣的「松下政經塾」，教育是一切基礎，政黨也一樣，從如何招募黨員、訓練黨員再成為公職，是他很想做的事，所以黃國昌跟他講時，他認為不錯、可以接任，「故事就這麼簡單，不要想太多」。

至於民眾黨內「兩個太陽」要如何跟國民黨談合作。柯文哲說，兩個太陽可以合作，他看法律條文覺得很煩，可是黃國昌很有興趣，兩人就分工合作，立法院給黃國昌處理，他專門到南部辦訓練班；現在說什麼藍白合，更重要的概念是可以變「藍白分」、要分工合作，每個人都做最擅長、最習慣的事，這樣就好了。

媒體追問，「藍白分」是否可能從分工合作變分手。柯文哲表示，世界上什麼事都有，「現階段感覺藍營的朋友們，每個都很玻璃心」，綠營的每個都見獵心喜；為什麼會有藍白合，這不是總統賴清德造成的嗎，台灣目前一切的困境，賴總統要負最大責任。

陸配李貞秀2月將接任民眾黨不分區立委。陸委會主委邱垂正28日表示，李貞秀必須在就任1年內放棄中國國籍，但對岸放棄戶籍容易，放棄國籍目前無人達成，建議可以「努力一下」。

柯文哲說，這問題已困擾民眾黨快1年，關於陸配從政權，政府可以訂法律，但陸委會、內政部應明確訂出流程圖，告訴人民如何遵循，「李貞秀這個就是民進黨為什麼要逼死人民」，如果1年內繳不出來的話，1年後就要被解職，這很奇怪。

另外，監察院長陳菊請辭，柯文哲說，如果健康狀況不行就請辭、就好好養病；現在事務官有請假規定，但政務官沒有，凡事不要以個案來處理，要在個案中慢慢建立通則，變成通案的法律，利用陳菊的案子建立政務官的權利義務法案，這個合理。

至於認為誰適合接任監察院長，柯文哲表示，他主張監察院廢掉算了，趁這次審總預算案就把監察院預算全部刪掉，不一定要修改憲法，「現在修改憲法哪有可能？」全世界大部分國家是三權分立，就不要再搞什麼五權分立，是很奇怪的制度。（編輯：蘇龍麒）1150129