接國民黨婦女部主任 萬美玲：打造社會中最溫暖、最有力量的女力平台

國民黨立委萬美玲。截自萬美玲臉書



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文今宣布，黨籍立委萬美玲將以黨副秘書長身分兼黨婦女部主任。萬晚間也宣示，將全力以赴，讓國民黨婦女部成社會中最溫暖、最有力量的女力平台，一起為婦女和下一代更美好的未來而努力。

萬美玲指出，國民黨內有許多女性縣市首長，施政口碑與滿意度都名列前茅，立院內優秀的女力立委更是女權推動好戰友，全國也還有許多女性議員、里長、社團姐妹，都是服務社會共同打拼最好的夥伴。

萬美玲表示，感謝鄭麗文的邀請與信任，將這重任交給她，將結合中央、地方「女力」民代，共同推動保障女性權益政策及修法，也會攜手全國各婦女團體，透過多元活動推廣女性權益，並廣納各年齡層女性參與。

