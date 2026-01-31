接地氣獲肯定 何志偉盼以跑馬拉松精神持續努力讓桃園更進步

圖說：總統府副秘書長何志偉今天和桃園市議員鄭淑方到埔心市場掃街，向攤商與民眾賀年致意，綠營基層肯定何志偉是適合的桃園市長人選。圖/民眾提供

民進黨桃園市長候選人提名作業進入倒數階段，總統府副秘書長何志偉今日陪同桃園市議員鄭淑方前往楊梅埔心市場掃街，向攤商與民眾賀年致意。針對近期綠營地方民代肯定何志偉勤跑基層、接地氣，是合適的桃園市長候選人，何志偉非常感謝基層的鼓勵與支持，會持續用「跑馬拉松」的精神，一步一步往前推進，期待讓桃園更進步。

何志偉與鄭淑方一起到楊梅埔心市場掃街，受到不少攤商及民眾的歡迎，「加油、凍蒜」聲此起彼落，與何、鄭合照同框。何志偉對攤商及民眾表示，他代表賴總統向大家拜年，祝福大家新年快樂。他並表示，桃園市是個很年輕的城市，相信只要時刻用心打理市政，把市政做好，桃園人都能夠大發財。

何志偉說，他近期走訪地方活動，感受到市民朋友對城市發展的高度期待，也看到基層對於經濟成長與生活品質的關心。他也提到，台灣目前整體經濟表現持續向上，希望這樣的成果能夠讓全民共享，讓每一個家庭在新的一年都過得更安心。

對於民進黨中央何時會決定桃園市長候選人，何志偉低調表示，選對會提名有其節奏，他尊重黨內選對會的機制，期待中央能夠推出最優質、最優秀的人選，與地方團隊齊心努力、聯合作戰，為桃園盡一份心力。

民進黨市議員鄭淑方指出，桃園基層都在等待民進黨選對會的正式決定，何志偉長期在地方跑行程、參與基層活動，形象相當接地氣，深獲地方好評，「我們也期許好的人才能夠有機會來為地方服務，帶領桃園持續進步。」

