接地氣＋創意力！許智傑初選倒數一週全力衝刺

▲許智傑初選最後衝刺，車掃市場獲支持者肯定。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長初選進入倒數最後一週，立委許智傑今日展開全市車掃行程，走訪多個市場與社區，與市民面對面互動，爭取支持。這也是繼昨日電視政見發表會後，他的首場大規模曝光行程。

▲市民喊讚！許智傑市場掃街展決心。

許智傑表示，昨天的政見發表會後，他陸續接到許多市民及支持者的電話，誇獎他「有遠見、具創意與行動力」，且「最接地氣」。他說：「今天在市場掃街也遇到很多市民的肯定與支持，我會把握最後一個禮拜，從黃金交叉後的小勝衝刺到初選勝利。」

廣告 廣告

針對初選最後階段的行程安排，許智傑透露，除了車掃之外，還將持續安排市場問候與街頭接觸選民的活動，強調「直接與市民互動，才能真正了解需求，也把政見落實到生活中」。

談及對手與拚戰心情，許智傑表示尊重黨內同志的努力：「大家都是黨內優秀的戰友，兄弟姐妹爬山，各自努力。不論最後誰出線，我都會支持勝選者，團結一致贏得大選勝利。」

隨著初選進入關鍵衝刺期，許智傑強調將全力以赴，繼續透過車掃、街頭問候等方式，拉近與市民的距離，力拚黨內初選勝利。（圖╱立委許智傑辦公室提供）