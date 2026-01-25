接地氣！黃仁勳今年首訪陸嗨逛上海菜市場 背後動機曝
全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）CEO黃仁勳今年首次訪陸，和去年一樣首站選上海，昨（24日）晚出席分公司年會前，驚喜現身浦東菜市場，除邊吃邊逛外，還現場派發紅包，大秀親和力。
綜合《紅星新聞》、《第一財經》等陸媒報導，1月24日下午，沒穿皮衣、換上黑色休閒外套的黃仁勳，現身上海陸家嘴街道乳山路錦德菜市場，根據網路流傳影片，只見黃仁勳一邊試吃一邊與水果攤老闆娘說說笑笑，引來不少群眾圍觀合影。
據悉，黃仁勳當場採購整箱有「白色戀人」之稱的富硒草莓、金桔等多種水果，預計是為年會做準備，他在離開前還特別送了水果攤一個簽名紅包，再度展現親民作風。
有陸媒報導，為了幫黃仁勳要找到一個像樣的菜市場，公司團隊也花了不少心思，選定錦德市場是因其剛改造完不久，購物環境好，同時這裡也是浦東陸家嘴地區最主要菜市場，能更加「接地氣」，是對大陸市場的「一種微妙示好」。
回顧過去黃仁勳出訪行程，每到一座城市，必到街市「踩點」，包括2025年7月出席北京鏈博會現身南鑼鼓巷；2024年11月在香港深水埗大排檔，與十幾人同桌喝啤酒。在台灣，黃仁勳足跡更踏遍士林夜市、通化夜市、寧夏夜市與四平街商圈等地。有分析指出，此舉另類造勢能連結當地人文，成為最好的行銷者。
有消息人士指出，黃仁勳此次訪陸行程與2025年初基本一致，主要參加上海、北京和深圳分公司的新年晚會，以及供應商答謝會。大陸一直是輝達重要關鍵市場之一，除親自穩固產業鏈合作關係，隨著H200晶片獲准從美國出口，此行希望能與主要供應商及合作夥伴探討在2026年如何優化供應鏈體系，以因應新政策下的市場需求。
