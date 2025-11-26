接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問

汪東城日前直播表示某劇組提出客串邀約又突改口。（翻攝自微博）

男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」

汪東城日前開直播與紛絲互動，過程中他談到一段近期遇到的工作插曲，他表示原本想演戲，也沒有刻意想爭取什麼角色，剛好某劇組就主動邀請他客串。

汪東城透露該角色滿有趣的，且將與他曾經合作過的演員對戲，經思考、檢視行程後他決定接演，不料，當他準備正式回覆劇組時，資方突然以角色設定與他的年齡、外形「重疊」為由，宣布將角色年齡往上調整，改找其他人選。

對於臨時變動，汪東城感到相當無奈，感嘆「無緣演戲」，並直言：「那不然你就不要問嘛！問半天人家都答應了，才說年齡要提升，那你幹嘛當初怎麼不想好才來問，或是不用問了」。