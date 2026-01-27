接實境推理主持 黃偉晉壓力大喊：重擔不要都給我

（中央社記者洪素津台北27日電）沉浸式推理實境節目「百分之一相對論」邀請藝人韓瑜、伊正、周曉涵等人擔任NPC，更找來黃偉晉擔任新主持人，他也是大家公認的遊戲王，這個頭銜讓他壓力爆棚直呼，「不要把重擔都給我」。

藝人陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本是節目「百分之一相對論」的時空探員，將與觀眾一起解開各種時空亂流的謎題。其中黃偉晉是新加入的探員，因為常常在遊戲當中脫穎而出，因此被大家寄予厚望，不過他緊張地透過新聞稿表示，「你們不要把重擔都放在我身上喔」。

黃偉晉分享節目中發生的趣事，因為被數名黑衣人突擊，一陣慌亂當中他用臉直接迎接道具，撞到整個人在地上打滾，讓他又氣又好笑。想起當下過程，黃偉晉在直播當中分享，「還好我沒有跌得很慘，不然應該是會脫皮」。

節目將播出最新一集第2單元「歡迎來到黎明別館」上集，由演員喜翔、韓瑜、伊正、馬力歐、周曉涵、廖允杰、鄭煒齡Rin，以及首次挑戰戲劇的網紅喬瑟夫擔任該單元的關鍵劇情推進角色（NPC）。黃偉晉提到，看到喜翔很驚喜，「因為以往只能在電影當中看到他，沒有想到會出現在我眼前，而且他的氣場真的好強大」。（編輯：張雅淨）1150127