「一接就掛」陌生來電不是惡作劇 專家揭3大風險：別接

不少人都曾接過「一接通就掛斷」的陌生來電，一名女子好奇這類電話的用意，上網詢問，引發熱烈討論，知情人指出，這類電話多半用於測試號碼是否仍在使用，作為詐騙集團後續行騙的依據；對此來電辨識與防詐App Whoscall也提醒，部分來電可能會收集聲音，民眾務必提高警覺，避免接聽或回撥，以免落入詐騙陷阱。

原PO近日於Threads發文指出，完全不懂一接就掛的電話用義，問這類電話是什麼意思？貼文引起討論，一票網友留言，「確定你的號碼使用中」、「下次就會接到有沒有興趣加入投資群組的電話了」、「電腦隨機亂撥打的，再篩選出有在用的名單」、「就是詐騙電話，接了很有可能也會個資外洩」、「只要是對方打來，我都一定不會出聲音，都等對方回應」。

廣告 廣告

來電辨識與防詐App「Whoscall」曾解釋，響一聲就掛斷的電話通常只是用來確認號碼是否活躍，一旦接聽或回撥，詐騙集團就能掌握該號碼的有效性；民眾接通後發現沒有聲音，可能是機器自動撥打，也可能刻意保持靜音，以收集使用者的聲音反應或語音樣本。

Whoscall表示，部分無聲電話可能是AI聲紋收集，民眾在通話中說出「喂」或「你好」時，聲音可能被錄製並存檔，作為後續辨識或詐騙用途，針對陌生號碼，最安全的做法是直接掛斷或加入拒接名單，以降低個人資安與財務風險。

更多中時新聞網報導

周湯豪無預警變身婚禮歌手 嚇哭新娘

送別坣娜 夫曝她最後一年失語失明

羅伯雷納夫婦遭刺殺 傳染毒兒行兇