接待中心減碳44% 遠雄房地產獲頒「翡翠級」碳足跡認證

台中北屯機捷特區「遠雄樂元」接待中心，取得施工階段減碳44%，以低碳循環接待中心實踐永續行動。（圖／方萬民攝）

在全球邁向淨零轉型的趨勢下，建築與不動產產業被視為減碳關鍵領域之一。遠雄房地產近日正式對外發表並獲第三方單位認證的「低碳循環接待中心」成果。位於台中北屯機捷特區「遠雄樂元」接待中心，取得施工階段減碳44%、全生命週期循環度57%的具體成果，並獲頒最高級別「翡翠級」減碳認證。

遠雄房地產總經理張麗蓉表示，此次成果是多年累積的實踐結果，遠雄集團自2018年啟動FGN（Far Glory Next）永續願景，2021年推動工地再生計畫，逐步將減廢與低碳原則導入建設流程。2024 年遠雄建設在品牌發展書中明確宣示，將朝「最友善地球的建設事業」邁進。遠雄房地產作為集團內唯一代銷體系，因應角色特性思考如何讓永續理念在代銷端落地實現。

遠雄樂元榮獲營建院頒發翡翠級減碳認證，(左起)低碳建築團隊建築師林亦奇、政治大學永續規畫研究中心孫振義教授、遠雄房地產總經理張麗蓉、營建院副院長徐力平、遠雄建設永續策略發展室詹雁惟協理。（圖／方萬民攝）

房地產的接待中心，往往是代銷流程中最具代表性的高耗能場域，建置週期短、使用頻率高、拆除頻繁。遠雄房地產選擇以「低碳循環接待中心」作為突破口，提出可執行的減碳行動方案。該計畫自2024年11月23日啟動，由政治大學地政學系永續規劃研究中心主任孫振義指導，並攜手台灣永續價值共創學院及建築師林亦奇團隊，以「設計、施工、營運、拆除」四階段全生命週期為核心，逐步驗證低碳循環在實務上的可行性。

「遠雄樂元」接待中心經台灣營建研究院第三方評估，該接待中心在施工階段達到減碳44%，全生命週期循環度為57%，並獲頒「翡翠級工程碳足跡減碳評估認證」。張麗蓉指出，該成果不僅確立制度化執行流程，也為代銷產業提供具參考性的永續模型。

活動同時舉辦「淨零碳建築進化論：從低碳循環接待中心看產業永續未來」論壇，邀集學界、制度端與企業代表，就制度設計、決策機制與實際操作經驗進行交流。張麗蓉表示，推動永續不應僅呈現成果，更需公開討論執行過程中的選擇與取捨，讓產業見證可行的發展路徑，推動永續成為持續發生的行動。

