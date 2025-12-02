接待中心變身藝廊 阿咧帶「怪獸們」返鄉辦展

（中央社記者林巧璉高雄2日電）意識畫廊近日與高雄建商合作，將接待中心打造成藝術展覽空間，展出藝術家阿咧、 徐永進、徐凡軒、徐橘喵、高定等作品。賞屋空間充滿藝術氣息，聯展吸引不少民眾參觀，展覽至21日。

阿咧因作品充滿幽默感廣受喜愛，過去他在屏東看海美術館、入坑美術館等處舉辦展覽吸引大批看展人潮。近日他帶著作品返鄉回到高雄辦展，地點不是在藝廊、美術館，而是選在當地建商接待中心辦展。阿咧本人也現身導覽，並舉辦對談講座。

主辦單位表示，房子就是生活的地方，期待生活不只是日常瑣事，也能帶有幽默感、想像力，而阿咧的作品有許多小怪獸形象，充滿幽默感，就像是提醒人們生活可以更幽默風趣，因此把阿咧的作品擺設在建築的入口處與大廳，為住戶開一扇快樂的門。

主辦單位說，希望賞屋不再是嚴肅、制式的行程，打造「知藝術 裏生活」空間，藝術聯展讓更多人走進建築，讓接待中心不只是展示空間，更是藝術沙龍。阿咧等藝術家的作品也被更多人看見。

此次阿咧帶來「書鴨」、「三層肉」、「草仔粿」等。他說，他在此建案的院子種下作品「北海小精靈」，在大廳放上一盤「七龍豬」，10樓電梯口還有「笑口常開」帶領大家。導覽時他說，「書鴨」就是壓力很大時可以選擇用更大的書本壓在鴨子頭上。

「知藝術 裏生活」聯展中，集結阿咧、徐橘喵、徐永進、徐凡軒、高定等作品，類型橫跨雕塑、陶藝、墨彩等。意識畫廊說，已逝的徐永進是國寶級藝術家，他的作品是書法更是水墨，如字如畫，開展首天就有收藏家買下其中一幅作品。（編輯：謝雅竹）1141202