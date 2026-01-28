接待以色列前部長 林佳龍：台以深化AI交流將合作拓展到第三國

林佳龍接待以色列前宗教事務部長卡漢納 (Matan Kahana)。 圖：外交部提供

[Newtalk新聞] 外交部長林佳龍昨（27）日於外交部接待以色列前宗教事務部長卡漢納 (Matan Kahana)，以及智庫「以色列國防與安全論壇」(Israel’s Defense and Security Forum, IDSF）訪團。林表示，台灣與以色列的產業深具互補性，兩國的合作將發揮互補優勢，勢必可以彼此成就、共同受益。他並期待兩國持續深化在AI等更多領域的交流合作，並將合作範圍拓展到第三國。​

林佳龍表示，台灣與以色列分別坐落亞洲大陸的兩端，但彼此都擁有令人稱羨的高科技實力，更在安全議題上息息相關，期待深化彼此的關係與合作。他感謝卡漢納在擔任國會議員期間支持台以關係的正向發展。他並回顧，去年以色列國會首度有過半數的72位跨黨派議員，連署發表聲明支持台灣參與國際事務，並肯定台灣在全球公衛、醫療、環境與航空安全所做出的貢獻。​

林佳龍也向與卡漢納分享外交部「經濟外交」與「榮邦計畫」的政策與成果，並說明台灣與以色列的產業深具互補性，台灣擁有頂尖的製造業實力，而以色列則以豐沛的創新研發能力聞名於世，兩國的合作將發揮互補優勢，勢必可以彼此成就、共同受益。

林佳龍說，2023年以色列遭受哈瑪斯對平民的恐怖攻擊後，台灣在第一時間就表達嚴正譴責與慰問，同時持續透過國際NGO提供人道援助，關切所有無辜平民的安全與福祉，呼籲各方遵守國際人道法；去年以色列遭受伊朗襲擊時，外交部同仁持續駐守當地，協助僑民避難疏散，並提供人道關懷協助，這些做法也獲得卡漢納的肯定與感謝。

林佳龍指出，他在2018年擔任台中市長期間，曾接受以色列政府的邀請出席於耶路撒冷舉辦的「全球市長會議」，並在活動中與來自世界各國的政要們互動，透過親訪當地的科技公司與歷史遺跡，感受以國的高科技硬實力，以及宗教文化的軟實力。

林佳龍期許台以兩國在共享自由、民主等核心價值的基礎之下，持續深化在AI等更多領域的交流合作，並將合作範圍拓展到第三國。

卡漢納則說，很高興應我國政府邀請訪台，有機會進一步瞭解我國各領域的發展；並對2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）襲擊及去年伊朗對以色列攻擊後，我國均在第一時間提供支持及援助表達誠摯感謝。他強調，台以同為擁護民主的理念相近夥伴，面對區域及全球安全情勢的快速變化，盼未來也能加強深化雙邊交流。

