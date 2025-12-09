接待外賓貴賓準備「這一味」 江啟臣：行銷台中是使命 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

為備戰2026年九合一選舉，各縣市陣營紛紛進入初選、徵召等階段，台中市民進黨早已定為一尊，由立委何欣純出戰；藍營目前有立委楊瓊瓔表態，立法院副院長江啟臣則積極在地方、國會兩頭跑，8日兩人同台「台中市第17屆十大伴手禮票選」活動，江啟臣表示，身為在地台中人，行銷台中一直是他的使命。

「每一份台中伴手禮，不管是文創或是美食，都是台中味，都代表了我們的生活與文化。」江啟臣表示，擔任副院長後，在接待外賓或是國內貴賓，總是盡量準備能代表台灣、行銷台中的伴手禮，透過美食讓訪賓留下深刻記憶。他指出，台中不管是糕餅、茶葉、酒品，甚至文創商品通通都有，送禮不用傷腦筋，經過全市民認證的台中市十大伴手禮，就是他最好的選擇。

「這不只是一場比賽，更是讓台中好物躍上國際舞台的大好機會。」楊瓊瓔則說，糕餅業一年創造超過200億經濟產值，並持續進步創新，每年才誕生各式各樣具有特色的十大伴手禮，帶領產業潮流，期許2026年能再見證十大伴手禮再創高峰。

工策會總幹事黃于珊表示，市府團隊積極推行「慶典經濟」政策，「台中市十大伴手禮」票選活動由工策會辦理至今邁入第17屆，不僅是產業競賽，更是台中城市品牌的年度代表盛事。得獎商品亦在市府各局處支持下，成為各類國際交流場合及重大活動的指定贈禮，如國慶焰火璀璨台中禮盒、世界棒球經典賽貴賓伴手禮等，讓「台中之光」在國際舞台上發光發熱，成功將本市優質品牌行銷海內外。

黃于珊指出，這屆活動以「在地創新、閃耀國際」為主題，鼓勵業者於「整體包裝設計」、「在地特色代表性」及「產品價值及發展潛力」等評分項目中融入ESG概念與在地特色，採用環保包裝、在地原料及永續設計，亦鼓勵青農、原民、客家文化、社會企業等多元團體參與，落實「越在地、越國際」精神，展現本市豐富的人文底蘊與創新實力，帶動地方經濟與觀光發展，打造具代表性的城市伴手禮品牌，攜手業者共創「富市台中、新好經濟」。

